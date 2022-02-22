Аваков призвал готовиться к отключению света и связи на Украине

22.02.2022  01:51 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украину ждет «сложные времена», когда может быть отключение электричества, отсутствие топлива и перебои в работе систем связи.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждет «сложные времена», когда может быть отключение электричества, отсутствие топлива и перебои в...

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По мнению Авакова, населению Украины лучше готовиться к этому сейчас, чтобы потом «не упасть в обморок».

«Это будет неприятное некоторое время, сложные времена, это тоже правда. Если отключит нам Белоруссия электроэнергию, если прекратят поставлять топливо через Белоруссию, если из России возьмут и прикрутят краник газовый, транзитный – то есть, если давление будет продолжаться, мы ощутим на себе неудобства.

Начнутся перебои с электроэнергией и так далее. Надо научиться и принять во внимание, что возможно, мы будем жить в сложностях. Мы должны знать, что возможна атака на системы связи, она уже готова, я так понимаю. Мы должны все это знать и быть готовыми, чтобы не упасть в обморок», – заявил Аваков.

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