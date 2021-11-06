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06.11.2021 22:32 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Аваков призвал готовиться к развалу России без Путина

Новости УкраиныУкраина должна быть готова к военному сценарию захвата Донбасса на случай, если в России...

Украина должна быть готова к военному сценарию захвата Донбасса на случай, если в России начнется внутренняя нестабильность или что-то произойдет с президентом РФ.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Авакова, Россия может распасться, как в 1991-м году распался Советский Союз.

«Предположим, Путин готов на какую-то процедуру мирной передачи власти. И тогда мы тоже готовы.

А если он не готов к такой процедуре, должны быть готовы все остальные наши службы. Военные должны быть готовы по-своему, дипломаты и переговорщики по-своему, а общество наше должно поддержать эту готовность.

У нас должно лежать, условно говоря, пять, шесть, семь папок. Извините, военный сценарий – а вдруг случилось что-то в Российской Федерации, вдруг начались дезинтеграционные процессы, вдруг – нет у нас такого счастья, – Путин помер, а мы не готовы к этому. А нам надо быть готовым.

Случился 91-й год, когда у нас провозглашена была независимость, это была целая серия потрясений. Если бы тогда украинское общество пропустило момент, я думаю, что мы бы сейчас еще платили высокую цену», – заявил Аваков.

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