Аваков раскрыл масштабные махинации штаба Порошенко

23.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко потратит на подкуп избирателей за счет бюджетных средств порядка 1,5 млрд грн.

Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом «сетку» «оплодотворяют» бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей – от 700 тысяч до 6 миллионов», – сказал Аваков.

Потенциально лояльных Порошенко избирателей выявляют «сетки» агитаторов и «социологов».

«Только «сетка» агитаторов – 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен – сейчас, 500 – потом, и 1000 – премия, если кандидат выиграет», – сказал Аваков.

По его словам, сейчас полиция ведет 74 производства по фактам работы «сетки». Кроме того, правоохранители составляют списки граждан, выехавших за границу, чтобы избиркомы не допускали их «голосования».

Удивительно, что при всем при этом Аваков считает, что у Порошенко есть шансы выйти во второй тур президентских выборов.