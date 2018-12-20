Аваков раздал боевикам Нацгвардии десятки квартир и пообещал повысить зарплату

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков передал военнослужащим Национальной гвардии сертификаты и ключи от 64 однокомнатных и 16 двухкомнатных квартир в с. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области в рамках начала большой программы обеспечения жильем бойцов Нацгвардии, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте МВД.

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Отмечается, что квартиры получили 80 гвардейцев, 38 из которых – участники боевых действий на Донбассе.

“В это непростое экономическое время Украина переживает такое же испытание, как и на фронте – сложный бюджет, сложные обязательства. Но государство сформулировало приоритеты – это сильная Национальная гвардия, вооруженные силы, безопасность нашего государства. И в этих условиях только в декабре мы обеспечиваем 500 семей военных Национальной гвардии жильем”, – отметил Аваков.

Среди военных, которые сегодня получили новое жилье, – “герой боев под Славянском Виктор Пастушок, тяжело раненный в мае 2014 года”. Сообщается, что он ждал квартиру 22 года.

Министр также отметил, что с 1 января 2019 заработная плата бойца Нацгвардии будет повышена на 30%.

Нацгвардия как военное формирование с правоохранительными функциями начала свою деятельность сразу после вооруженного переворота, свергнувшего президента Виктора Януковича- с 13 марта 2014 года, общая численность военнослужащих – до 60 тысяч.