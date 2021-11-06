Аваков: Россия окружила Украину со всех сторон

Россия почти полностью окружила Украину по всему периметру границы, фактически установив контроль и над территорией Белоруссии.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угроза России никуда не ушла. Россия у наших границ. Более того. Границы эти увеличились. У нас теперь почти четыре тысячи километров границы, которые контролирует Российская Федерация.

В эти дни происходит фундаментальная вещь, которую нельзя не замечать – происходит аншлюс Белоруссии. Я намеренно говорю это слово и намеренно употребляю это словосочетание.

Аншлюс Белоруссии, потому что это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал ее гитлеровской Германии.

Мы имеем очень похожую ситуацию. Теперь у наших границ на всех четырех тысячах километров – две тысячи с Российской Федерацией, чуть больше тысячи ста с Белоруссией, Приднестровье, морская граница – мы имеем российские Вооруженные силы», – заявил Аваков.