Аваков: Русские танки не выживут под Киевом

Новости Украины

Российские войска в состоянии дойти до украинской столицы, но они не смогут там закрепиться.

Об этом заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев – мать городов русских и так дальше, то есть это у него в голове есть. Но реально ли это? Вряд ли. Хватит ли возможности и сил для захвата Киева у нынешних группировок? Нет не хватит. Может ли какая-нибудь группировка прорваться к границам Киева? Прорваться может, выжить не может. Вот это факт. Грустно ли это, если начнет прорываться группировка? Грустно. Для нас это будет тяжелая ситуация, мы понесем потери, и они понесут потери», – сказал экс-министр. «То есть это будет открытая, тяжелейшая война, и Киеву будет неприятно. Но сказать, что вы сегодня вечером не ложитесь спать, утром проснетесь – на улицах русские танки… даже близко такого быть не может и не будет, в этом я глубоко убежден», – заявил Аваков в эфире телеканала «Украина 24».