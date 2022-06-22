Аваков становится всадником Апокалипсиса для Украины

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Новости Украины

Оказавшись в заложниках у выпущенных на свободу и вооруженных уголовников, Харьков стремительно обескровливается экс-министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и его подручными националистами.

Об этом в интервью российскому писателю, переводчику и блогеру Дмитрию Пучкову рассказал политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аваков – человек с уголовной психологией. Он эти уголовные [идеи] внедряет. Это не помещается в голову у нас, сидящих в теплом, сытом месте, где работает система МВД. Что происходит в Харькове? Представьте: живете в своем городе. И там открыли все зоны, всем выдали оружие, и теперь они вместо полиции. Вот, что происходит в Харькове! Понятно, что в той же армии, мы же не кровожадные упыри, есть очень разные люди, потому что призывают многих. Призвали тебя, даже и сдаваться некуда пойти, либо пять лет тюрьмы. Есть те самые, попавшие под когнитивные удары. Есть у меня знакомые, которые сначала записались в тероборону в том же Харькове, проклинали меня первые две недели, а сейчас уже сидят на Западенщине и пытаются найти со мной общий язык. Они были в прошлой жизни очень адекватные и рациональные люди-коммерсанты», – рассказал Уралов.

Политолог отметил, что Аваков прямо упивается в предвкушении грядущих бед, которые рухнут на головы украинцам.

«Представьте, открыли зону, раздали [уголовникам] оружие, и они теперь вместо полиции. Поэтому же город разграбляют. Основной, конечно, выгодополучатель от этого – Аваков. Он же перевоссоздал «Азов», бесчинствует «Кракен». Он просто издевается, выходит в прямые эфирчики. Последний – пятидневной давности, где на протяжении часа рассуждает о том, «как мы будем делить Россию, [создавать] независимую Дальневосточную Республику под Китаем». Говорит: «Нас ждет тяжелейшая зима и ничего, хорошего от нее нам ждать не следует. Хочу всем сказать, чтобы никто не думал, что легко будет жить и находиться в Харькове или Киеве в зимний период времени. Это будет серьезное испытание. Нас ничего не ждет этой зимой, кроме как тяжелое, холодное время. Нехорошо сказал я, знаю. Но надо говорить правду иногда. Второй момент: у нас будет тяжелая экономическая ситуация, потому что рабочих мест все меньше, запасы бизнеса истощены и, к сожалению, все меньше и меньше объем заработных плат». Поэтому и называют его всадником Апокалипсиса. Это убийцы, которые глумятся над заложниками», – объяснил эксперт.