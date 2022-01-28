Аваков угрожает уничтожить русские танки под Киевом

В случае полномасштабного наступления российские танки быстро дойдут до пригородов Киева, но будут уничтожены.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Авакова, наступление обернется для России большими жертвами, поскольку украинская армия якобы больше готова воевать.

«Готова ли русская армия, русское общество понести такие потери? Я утверждаю, что боеготовность русской армии ниже, чем украинской, я утверждаю, что украинская армия при всех недостатках, которые нам известны, и здесь сидят люди, которые очень хорошо это понимают, чего не хватает нашей армии, тем не менее, боеготова лучше.

Я утверждаю, что в первые же часы вторжения Россия понесет колоссальные потери, я вижу эти все схемы, карты расположения этих батальонно-тактических групп и отдаю себе отчет, что даже если они одновременно пойдут, как говорят, самый худший сценарий, с пяти сторон, к утру они будут в Вышгороде и все такое прочее – к утру мы будем насчитывать сотни погибших солдат русских и десятки танков и бронетехники», – уверяет экс-министр.