«Аваков выше и страшнее премьера» – московский либерал

08.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Уменьшать вес главы МВД Украины Арсена Авакова в украинском правительстве могут только яркие политики, вроде беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с большим вниманием смотрел его (главы МВД Арсена Авакова – ред.) выступление в парламенте на этой неделе. Для себя обратил внимание, что украинским языком он, конечно, не владеет…

Было ясно изначально, что никуда Аваков просто так не уйдёт. Вероятность того, что его отправят в отставку немногим меньшая, чем то, что Зеленский подаст в отставку. То есть Аваков очень держится за своё место и этот человек очень психологически устойчив. Неслучайно он был единственным губернатором эпохи Ющенко, который просидел на своём месте от звонка до звонка, при том, что в других регионах губернаторы менялись – минимум по два раза.

Если Аваков где-то оказался, то он будет до морковки на заговенье, причём за ним столько хвостов ещё с самого начала конфликта… в Ровно, когда ещё в 2014 году, было ясно, что просто так уйти мирно без охраны этот человек не может», – заявил Белковский.

«Конечно, он оказывает огромное влияние на образ украинской власти, на логику и философию её функционирования. Я не знаю, насколько он влияет на экономику, ясно, что его собственные экономические интересы достаточно обширны.

Но в этом вопрос, будет ли ещё Зеленский привлекать сильных, ярких людей, которые смогут Авакову «навесить». В этом смысле, опять же, возвращаемся к избитому примеру Саакашвили. Чем больше таких людей будет продвигаться, тем меньше будет удельный вес Авакова, и ни в каком другом случае.

Просто подойти к Авакову и сказать: господин Аваков, отныне ваше влияние будет на половину меньше, не удастся. Оно будет объективно нарастать, потому что подобно жидкости такого рода – политико-администратор заполняет весь отведённый ему объем. И чем слабее позиции кадров в команде Зеленского, тем больше объём отводится одному из очень сильных министров, а может и самому сильному в Кабмине, Арсену Авакову.

В этом смысле он де-факто уполномочен больше, чем премьер. Он главнее премьера неформально, он страшнее премьера», – добавил политтехнолог.