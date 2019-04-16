Автора книги о «киборгах» вышвырнули из студии ТВ за нацистское приветствие

16.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Российского либерального журналиста, автора пропагандистской книги об украинских «киборгах» Сергея Лойко выгнали из студии.

Инцидент произошёл в эфире «НТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе программы советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов уточнил у Лойко, гражданином какой страны он себя считает, в ответ на что пропагандист заявил, что у него российский паспорт.

«Как гражданин России вы не имеете морального права защищать нацистов! Защищать Шухевича, защищать Бандеру!» – пытался вразумить Маркелов нагло смеющегося Лойко.

«Вы – такой же фашист, вы – фашист! Самый настоящий фашист!» – заявил российский политик, в ответ на что журналист выкрикнул нацистское приветствие.

Что именно он крикнул, из ролика было непонятно, но в зале зашумели, эксперты вскочили с мест и направились к Лойко с целью вышвырнуть его из студии, а Маркелов едва не съездил любителю нацистов по физиономии.

Ведущий программы Иван Трушкин пытался успокоить ситуацию, заверяя, что удалит пропагандиста из эфира самостоятельно. Лойко уже не смеялся и лишь слабо выкрикивал в своё оправдание, что его назвали фашистом, а это был «лишь троллинг» в ответ.

«Слышишь, со своим троллингом иди на выход, тролль!» – заявил нарушителю спецпредставитель ЛНР в Минске Родион Мирошник.

Позже Трушкин объяснил, что Лойко произнес фразу, восхваляющую «нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме».

«Такого терпеть мы не будем, и дело не во взглядах господина Лойко. Когда произносятся такие вещи, человек из студии удаляется», – отметил ведущий, добавив, что телеканал попросит прокуратуру разобраться с высказыванием пропагандиста.