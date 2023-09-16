«Азарт такой, что крышу срывает»: Поляки едут смотреть, как русские жгут танки ВСУ

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На передовой российские военные соревнуются между собой по количеству уничтоженных танков ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил участник спецоперации Владимир Шелест из отряда БАРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шелеста, только услышав работу вражеского танка, российские военные стремятся его выявить и уничтожить.

«У меня РПГшник есть, товарищ один, он как услышит, где турбинка танка заработала, – все, у него крышу срывает, он тупо хватает и побежал. Я говорю: «Куда ты?». – А там, говорит, танк шумит. И помчался. У них реально конкуренция идет – кто больше, кто лучше. Азарт такой, что это не передать просто», – заявил Шелест.

Ранее американские источники признали, что уже в первые недели наступления ВСУ потеряли порядка 20% предоставленной Западом военной техники, что вынудило командование сменить тактику и в дальнейшем отправлять на штурмы пехоту без поддержки бронемашин, которые стали беречь.

Бывший полковник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России, считает, что война на Украине показала слабые стороны разрекламированной западной бронетехники.

«Сейчас две самых профессионально подготовленных армии – это российская и украинская, потому что они оттачивают свои навыки и умения в условиях реальной войны. Никто в мире сейчас с ними сравниться не может. Практика применения западной военной техники четко показала, что в условиях современной войны эта техника не такая уж и хорошая – есть масса недоработок, масса слабых мест. Только война может показать реальную ценность и стоимость каких-то форм, методов, тактик, образцов военной техники, и польское военное командование это прекрасно понимает, поэтому будут направляться польские целые подразделения на линию фронта, чтобы получить боевой опыт», – указал Прозоров.