01.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Азербайджан, Война, Кавказ, Нагорный Карабах, НАТО, Россия
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Азербайджан просчитался, рассчитывая на поддержку Запада


Президент Азербайджана Ильхам Алиев просчитался, ожидая, что наступление войск его страны в Нагорном Карабахе будет поддержано или хотя бы нейтрально воспринято ООН.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что неожиданно против наступления высказались обычно полярные во мнениях Россия и коллективный Запад.

«Главное разочарование для Алиева – это решение Совбеза. Все-таки, он рассчитывал, что там в очередной раз будет упомянуто, что надо выполнять договоренности, связанные с территориальной целостностью Азербайджана, и после этого Армения будет вынуждена пойти под давлением внешних игроков на переговоры уже в менее удобных для себя дипломатических позициях. Но этот фронт, такой неожиданный – Франция, США, Россия, они, как в «Минской группе», скорее, занимают позицию Армении, а не Азербайджана, – так же они фактически единым фронтом выступили и на Совбезе ООН.

Раскола по линии Россия против Франции и США не произошло.


На самом деле, при общем ухудшении, особенно после отравления Навального, на фоне общего ухудшения отношений России с Западом, Кавказ – не та точка, по которой Запад хочет лишний раз конфронтировать с Россией, хотя бы потому, что они не понимают, в чем преимущество будет Запада, если усилятся позиции Турции.

С точки зрения региона и Средиземноморья им менее выгодно усиление Турции», – заявил Джангиров.

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