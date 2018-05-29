29.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Криминал, Украина

Бабченко должен был погибнуть в этот же день ровно 4 года назад


Застреленный сегодня в Киеве бежавший из России либерал Аркадий Бабченко должен был погибнуть в этот же день ровно четыре года назад, когда он работал репортером в зоне т.н. АТО в Донбассе.

Об этом незадолго до смерти в своем твиттере написал сам Бабченко, сообщив, что четыре года назад украинские военные отказались взять его с собой в вертолет генерала Кульчицкого, который был сбит ополченцами Донбасса.

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«Второй день рождения получается», – говорится в сегодняшнем сообщении Бабченко, которое оказалось последним.

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