29.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Бабченко должен был погибнуть в этот же день ровно 4 года назад

Застреленный сегодня в Киеве бежавший из России либерал Аркадий Бабченко должен был погибнуть в этот же день ровно четыре года назад, когда он работал репортером в зоне т.н. АТО в Донбассе.

Об этом незадолго до смерти в своем твиттере написал сам Бабченко, сообщив, что четыре года назад украинские военные отказались взять его с собой в вертолет генерала Кульчицкого, который был сбит ополченцами Донбасса.

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«Второй день рождения получается», – говорится в сегодняшнем сообщении Бабченко, которое оказалось последним.