29.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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Бабченко должен был погибнуть в этот же день ровно 4 года назад
Застреленный сегодня в Киеве бежавший из России либерал Аркадий Бабченко должен был погибнуть в этот же день ровно четыре года назад, когда он работал репортером в зоне т.н. АТО в Донбассе.
Об этом незадолго до смерти в своем твиттере написал сам Бабченко, сообщив, что четыре года назад украинские военные отказались взять его с собой в вертолет генерала Кульчицкого, который был сбит ополченцами Донбасса.
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«Второй день рождения получается», – говорится в сегодняшнем сообщении Бабченко, которое оказалось последним.
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21:20 29 маяКлимкин собрался усилить давление на Россию
17:22 29 маяАзербайджан запустил газопровод в Европу – в обход Украины и России
16:39 29 маяРоссия подпишет с Украиной “урановый” контракт
14:30 29 маяНемцы убаюкивают хунтарей: И «Северный поток» достроим, и вашу ГТС не распилим
14:23 29 маяШтайнмайер в Киеве отказался поддержать Порошенко
14:20 29 маяРоссийский бизнес призвали прекратить инвестировать в «украинскую нацистскую сволочь»
12:39 29 маяРоссия передала новый «привет» Украине в Азовском море
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