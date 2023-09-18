Бабченко: «Путин молодец. У России нет недостатка в добровольцах»

У России хватает добровольцев, которые идут служить в армию, поэтому государство вполне может обойтись без мобилизации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил признанный в России иноагентом беглый журналист Аркадий Бабченко.

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Ведущий телеэфира, скандально известный экс-корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк поинтересовался, боятся ли в России проводить мобилизацию.

«Я думаю, им пока незачем. Они затыкают дыры теми, кто идет служить добровольно, потому что деньги платят большие. Война действительно стала в России социальным лифтом и экономическим подъемом. Это действительно так. Такие зарплаты, как платят на войне, в той же Бурятии просто не найти.

Путин молодец. Он же эту схему нащупал еще в 2000-м, когда утонул «Курск», слава богу, в котором были герои, несчастные, ни в чем неповинные мальчики, – сказал Бабченко под хихиканье Цимбалюка. – Он [Путин] выплатил миллионы родственникам, и все заткнулись».