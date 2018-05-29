Политнавигатор - Новости России и Украины
29.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Криминал, Политические убийства, Провокации, Украина

Бабченко сравнили с головой Гонгадзе под ЧМ-2018


Российский публицист Егор Холмогоров проводит параллель между сегодняшним убийством журналиста Аркадия Бабченко и убийством Георгия Гонгадзе, которое в 2000-м году спровоцировало волну протестов, закончившихся первым Майданом.

«Так и думал, что под чемпионат без Головы Гонгадзе не обойдется, но почему-то думал, что убьют кого-то в Москве, а не в Киеве… Украина медленно любит, пережевывая всех своих слуг и пасынков», – написал Холмогоров в телеграмм-канале.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», бежавший из России Бабченко был застрелен сегодня у себя дома. Он скончался в машине «скорой помощи».

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