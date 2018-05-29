29.05.2018, Москва, Елена Острякова

1 774 просмотров

Бабченко сравнили с головой Гонгадзе под ЧМ-2018

Российский публицист Егор Холмогоров проводит параллель между сегодняшним убийством журналиста Аркадия Бабченко и убийством Георгия Гонгадзе, которое в 2000-м году спровоцировало волну протестов, закончившихся первым Майданом.

«Так и думал, что под чемпионат без Головы Гонгадзе не обойдется, но почему-то думал, что убьют кого-то в Москве, а не в Киеве… Украина медленно любит, пережевывая всех своих слуг и пасынков», – написал Холмогоров в телеграмм-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Как сообщал «ПолитНавигатор», бежавший из России Бабченко был застрелен сегодня у себя дома. Он скончался в машине «скорой помощи».