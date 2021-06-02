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02.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Бабченко стонет в безнадеге: «Путинский режим только усиливается»

Новости УкраиныАрмия Российской Федерации в настоящее время якобы формирует ударный кулак для похода на Украину....

Армия Российской Федерации в настоящее время якобы формирует ударный кулак для похода на Украину.

Об этом в ходе форума «Свободная Россия» заявил бежавший из РФ проукраинский либерал-русофоб Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ваши с вами братья и сыновья», как тут выразились, сейчас находятся в полевых лагерях под Воронежем, где они готовят ударный кулак для захвата соседней страны. Вот это действительно «ваши с вами сыновья и братья», та армия, которая уже дала ответ на вопрос, где и с кем она будет. А после того, как будет война в Украине, эта армия будет брошена на подавление восстания в России. И будет, как казаки, фигачить шашкой направо и налево», – заявил Бабченко.

При этом, по его словам, всё настолько безнадёжно, что даже санкции Запада против российских чиновников не помогут.

«Это, примерно, то же самое, что в 1921 году говорить, что если Мексика запретит Троцкому пребывать в Мексике, то режим Ленина-Сталина от этого падёт. Вместо Троцкого будет Берия, которому просто достаточно дачи под Москвой, и всё этим закончится. Вместо Пронина будет какой-то Прилепин, которому достаточно своей избушки под Нижним Новгородом, и в остальном утапливать всю Россию в крови. И диктатура от этого не рухнет, а только усилится», – заверил русофоб.

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