Бабицкий: Противостояние между Москвой и Вашингтоном замедляется

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Новости Украины

У Соединенных Штатов нет глобальных интересов на Украине, которую используют лишь для обременения России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Комсомольской правде» заявил переехавший в Донецк российский журналист и политический аналитик Андрей Бабицкий.

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Он считает, что летом разговор президентов России и Соединенных Штатов в Женеве «серьезно разрядил ситуацию, хотя позиция США совершенно проукраинская и надежд, что она поменяется нет».

Также эксперт объяснил, чем Украина так мила США, хотя Киев нарушает и насилует все, что так любят американцы – гуманизм, права меньшинств, демократию.

«Украина им интересна как обременение России. Отношения Москвы и Вашингтона на уровне «холодной войны» США с СССР. Хуже некуда и они могут перейти в острую фазу. Байден это понимает», – говорит собеседник издания.

По его мнению, в 2014 году Украину решили использовать против России и все, что происходит сейчас – инерция.

«Понимаешь, глобальных интересов США на Украине нет, отсутствуют! Мне кажется, что эта встреча [Путина и Байдена] показывает, что противостояние замедляется. Даже несмотря на угрозы оказания военной помощи Украине, – полагает Бабицкий.