«Бабий Яр человеческого мозга»: интеллектуал из Чили рассказал, во что превратил Украину неолиберализм

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Новости Украины

«Если бы ребёнок спросил меня, что значит слово «неолиберализм», мой первый пример был бы о чёрной магии денег, превративших мирную, культурную и хлебосольную Украину в то, чем она стала сегодня. Если бы об этом меня спросил взрослый киевлянин, я бы сказал ему, что неолиберализм – это Бабий Яр человеческого мозга».

Такое мнение высказал в своем блоге проживающий в Чили известный левый интеллектуал, журналист и переводчик украинского происхождения Олег Ясинский.

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«Для завтрашнего мира на постсоветском пространстве и в Европе, нам будет нужна вся правда о последних 8 годах украинской истории. Да, многое хорошо понятно исходя из логики интересов, решений, исторических аналогий и практических результатов. Но завтра, когда наступит мир, потребуются доказуемые факты, документы и свидетельства прямых участников», – пишет он.

По мнению Ясинского, на Западе хорошо понимают обреченность нынешнего украинского проекта, поэтому участь Зеленского с его ближайшим окружением была предрешена изначально.

«В обойме тех, кто привел Украину на заклание, уже давно готовы пули для их местных сообщников-свидетелей. Для жизненной правдивости последней роли героя Голобородько, законы жанра не оставляют ему ничего кроме мученичества, поэтому единственный небольшой шанс на спасение его жизни может прийти только из России. Разумеется, не из дружеских чувств, а в интересах расследования», – считает латиноамериканист.

По словам Олега Ясинского, круг обреченности вокруг Зеленского замкнулся и сужается.

«Именно поэтому происходит это дарение давно не существующего украинского суверенитета Польше, запоздалый перевод стрелок на Порошенко, обилие изобличающих императивов и остальные судорожные рывки утопающего. Его можно было бы пожалеть, если бы не дикая кровавая цена его правления, когда судьбы украинцев решал притворившийся неопытностью цинизм», – отмечает интеллектуал.

«Чем быстрее и чем больше этой правды всем станет известно, тем больше жизней нам удастся спасти», – резюмирует Олег Ясинский.

Справка ПолитНавигатора: Олег Ясинский – украинский журналист-международник, левый журналист, проживающий в Чили с 1994 года и пишущий на общественно-политические темы, переводчик, латиноамериканист, в разные годы собственный корреспондент русской службы Би-Би-Си, «Новой газеты», журналов «Мысль» и «Со-общение», преподаватель журналистики частного университета Сантьяго, исследователь творчества субкоманданте Маркоса и первый переводчик его работ на русский язык.