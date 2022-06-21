Байден еще раз подтвердил, что не полетит на Украину – не хочет создавать Зеленскому трудности

21.06.2022  10:18 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Колониальная демократия, Политика, США, Украина
Новости Украины

Президент США Джо Байден заявил, что вряд ли посетит Украину в рамках запланированной поездки в Европу в конце этого месяца.

Об этом сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден заявил, что вряд ли посетит Украину в рамках запланированной поездки...

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Свое заявление американский лидер сделал перед журналистами в понедельник.

Байден также сказал, что считает очень вероятным, что Украина станет членом Европейского Союза — на фоне саммита лидеров ЕС, который пройдет на этой неделе.

В ответ на вопросы журналистов о планах посетить Украину, Байден уклончиво заявил, что все “зависит от обстоятельств”.

По его словам, эти обстоятельства касаются того, создаст ли его визит дополнительные трудности для Украины. О том, какого рода это могут быть трудности, Байден умолчал.

Он также напомнил, что уже встречался с Владимиром Зеленским и разговаривает с ним по “три-четыре раза в неделю”.

Напомним, на прошлой неделе Украину посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Сразу после них в Киев экстренно нагрянул британский премьер Борис Джонсон.

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