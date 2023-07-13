 

Байден и Литва опозорили Тихановскую

Елена Острякова .  
13.07.2023 20:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 163
 
Белоруссия, Дзен, Литва, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе со своим американским коллегой Джо Байденом.

На фото, которые она опубликовала в своих соцсетях, Байден стоит под американским флагом, а Тихановская – под литовским, хотя она обычно выдает за флаг Белоруссии красно-белый флаг националистов.

Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе со своим американским коллегой Джо Байденом....

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«Кто-то постирал БЧБ-флаг вместе с носками Трюдо. Результат на фото. А вообще, это уже тенденция в мире содержанок: одного на чужих самолетах катают, другую под чужим флагом фотографируют», – пошутил в своем тг-канале белорусский политолог Андрей Сыч.

Известно, что Тихановская с 2020 года находится на содержании у Литвы. На финансирование ее «кабинета» из литовского бюджета ежегодно перечисляется 400 тыс евро.

В своем сообщении Тихановская указывает, ее встреча с Баденом состоялась сразу после его выступления в Вильнюском университете.

Американский президент якобы призвал Тихановскую «не останавливаться», а она заверила его, что «беларусы» продолжают бороться «за освобождение своей страны».

«Я рада, что у нас получается непублично поговорить про то, что нам на самом важно. Беларусы могут рассчитывать на поддержку США», – написала Тихановская.

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