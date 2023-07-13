Байден и Литва опозорили Тихановскую

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе со своим американским коллегой Джо Байденом.

На фото, которые она опубликовала в своих соцсетях, Байден стоит под американским флагом, а Тихановская – под литовским, хотя она обычно выдает за флаг Белоруссии красно-белый флаг националистов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Кто-то постирал БЧБ-флаг вместе с носками Трюдо. Результат на фото. А вообще, это уже тенденция в мире содержанок: одного на чужих самолетах катают, другую под чужим флагом фотографируют», – пошутил в своем тг-канале белорусский политолог Андрей Сыч.

Известно, что Тихановская с 2020 года находится на содержании у Литвы. На финансирование ее «кабинета» из литовского бюджета ежегодно перечисляется 400 тыс евро.

В своем сообщении Тихановская указывает, ее встреча с Баденом состоялась сразу после его выступления в Вильнюском университете.

Американский президент якобы призвал Тихановскую «не останавливаться», а она заверила его, что «беларусы» продолжают бороться «за освобождение своей страны».

«Я рада, что у нас получается непублично поговорить про то, что нам на самом важно. Беларусы могут рассчитывать на поддержку США», – написала Тихановская.