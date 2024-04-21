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Вспоминается исторический анекдот, описывающий ситуацию, как освещали парижские газеты продвижение войск Наполеона по Франции, перед его восшествием на престол. От первого сообщения – «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан», до последнего – «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже»…

Похожие метаморфозы можно наблюдать и сегодня, при оценке развития процесса денацификации нынешнего украинского режима, проводимого ВС Российской Федерации. Если официальная риторика внешнеполитических ведомств государств ЕС остается неизменной, то пресса традиционно «держит нос по ветру». Особенно это заметно по смене интонаций в СМИ некоторых балканских стран.

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В своих выводах греческие СМИ ссылаются на авторитетных экспертов: «Бывший командующий Объединенными силами Великобритании предупредил, что Украина может столкнуться с поражением от России в 2024 году. Генерал сэр Ричард Бэрронс заявил Би-би-си, что существует «серьезный риск» того, что Украина может проиграть войну в этом году». По мнению доктора Джека Уотлинга, старшего научного сотрудника по наземным войнам в аналитическом центре Уайтхолла, из Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI), утверждает:

«Россия усилит свое преимущество решительным наступлением. Я думаю, что наиболее вероятным результатом будет то, что Россия добьется успеха…».

Издание резюмирует: «Несмотря на все саммиты НАТО, все конференции и все сенсационные речи, существует вероятность того, что он прав».

Популярный греческий новостной портал озаглавил свой аналитический материал: «Украина – Час ноль».

В статье справедливо сказано:

«Зеленский знает лучше, чем некоторые жители Запада, которые бьют тревогу по поводу полного краха украинского фронта в 2024 году, что российское наступление продолжается. Второй по величине город Украины – Харьков подвергается постоянным обстрелам. При этом русские пытаются оказать давление на Зеленского, чтобы тот эвакуировал гражданских лиц. Если в городе останутся только украинские солдаты, это даст возможность российской армии атаковать».

Фактически, признается тот факт, что Россия стремится миниминизировать потери среди мирного населения, идя даже на сдерживание темпов собственного наступления. Украинская же стратегия строится на гнусном желании использовать детей и женщин в качестве живого щита.

Даже греческая «дочка» американской CNN (Cable News Network), критически оценивает действия украинского президента Зеленского. В своей редакционной статье они называют новый закон о воинской повинности, подписанный Зеленским, «спорным»:

«Этот текст, ужесточающий наказания за неподчинение, вызвал скандал из-за удаления в последний момент пункта, предусматривавшего демобилизацию солдат, отслуживших 36 месяцев, что стало тяжелым ударом для солдат, сражавшихся на фронте за последние два с лишним года».

Примечательно, что военным аналитикам вторят и экономисты, причем, ссылаясь на авторитетные источники: «МВФ: Россия будет расти быстрее, чем все развитые экономики Запада»!

В представленном анализе говорится:

«В этом году Россия достигнет роста в 3,2% – несмотря на двухлетнюю войну на Украине – что намного выше, чем показатели Великобритании, Франции и Германии».

По оценке МВФ (Международного валютного фонда), для развитых экономик Запада прогноз гораздо более умеренный. Так, для США предполагается рост в 2,7%. В Германии дела обстоят еще хуже: прогнозируемый рост ВВП в 2024 году составит всего 0,2%, за ней следуют Великобритания (0,5%) и Франция (0,7%).

Еще одна обширная цитата из публикации греческого издания:

«Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, и в феврале BBC сообщила, что миллионы баррелей топлива из российской нефти по-прежнему импортируются в Великобританию, несмотря на санкции. Прогноз будет устрашающим для западных стран, которые стремились экономически изолировать и наказать страну Владимира Путина после того, как она вторглась в Украину в 2022 году. Со своей стороны, Москва утверждает, что западные санкции в отношении ее важнейших отраслей сделали ее более самодостаточной».

Подобная констатация собственного безоговорочного поражения коллективного Запада в военном, политическом и экономическом противостоянии с Российской Федерацией – становится мейнстримом не только в греческих СМИ.

В соседней Болгарии, пресса заговорила еще более определенно. Абсолютно не пророссийский сайт Dnes.bg выходит с заголовком:

«Украина теряет шансы вернуть свои территории, и может потерять больше».

Пловдивское издание plovdiv24.bg приводит комментарий профессора Михаила Константинова:

«Украинцам следовало пойти на переговоры с Россией об уступке территорий. Все, другого пути нет. Украинцам давно пора открыть глаза, я не знаю, как это произойдет, но это должно произойти».

Самое официозное и определенно антироссийское издание Болгарии – Novini.bg, неожиданно, подробно цитирует заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, без традиционных редакционных комментариев:

«Одобрение американскими конгрессменами помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов показывает, что Вашингтон все глубже погружается в гибридную войну с Россией, которая закончится унижением наравне с Вьетнамом или Афганистаном».

Правда, ссылочку на Reuters, как на источник информации, они сделать не забыли… Вероятно, из соображений – «как бы чего не вышло».

Очевидно, что на вынужденную «объективность» балканских СМИ основное влияние оказывает реальный ход боевых действий на Украине, явные успехи Российской армии, которые не замечать уже не получается. Одновременно, и общественное мнение во многих странах оказывается на стороне России. Процесс этот необратим.