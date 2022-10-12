«Банда семерых» устроила сходняк, чтобы покалякать о делах своих скорбных

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Новости Украины

Субботнее и воскресное праздничное настроение Украины и её западных кураторов, связанное с террористической атакой на Крымский мост, сменилось паническими настроениями из-за масштабной «калибровки» объектов критической инфраструктуры и пресловутых «центров принятия решений».

Большинство областей Украины погрузились во тьму, встали перевозки по железным дорогам, заполыхали тепловые электростанции, прервалась связь. 10 октября отмечено падением украинского интернет-трафика на 75%, а в соцсетях полностью прекратилась деятельность ЦИПсО.

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Отмечается, что, из-за серьёзных повреждений контактной сети и подстанций, питающих подвижной состав электроэнергией, в ближайшее время электровозы «Укрзализныци» обесточены, а имеющиеся в её распоряжении тепловозы испытывают дефицит мазута и не способны полноценно заменить электрический транспорт.

Специалисты полагают, что последствия «калибровки» от Суровикина Украина в полной мере прочувствует с наступлением устойчивых холодов, так что первоначальный шок от ракетных ударов – это всего лишь цветочки.

Зе-хунта, получив мощнейшую ответку, которую вполне можно было просчитать, обладай её верхушка хотя бы напёрстком серого вещества в наплечной макитре, завела привычную песнь «А нас-то за що?!», размазывая слёзы по небритым щекам и надрывно жалуясь миру на Путина, что, «упорно не желает договариваться о мире с Украиной».

На Западе, стерев торжествующие ухмылки с физиономий, лидеры G7 собрались во вторник на экстренный саммит, главной темой которого стали «калибровка» Украины, проблемы энергетики, а также связанные с ними вопросы неуправляемого роста инфляции и цен на всё.

Как известно, на прошлой неделе Запад получил несколько болезненных тычков, особенно острым из которых было решение ОПЕК+ снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки вопреки увещеваниям Байдена, адресованным Саудовской Аравии, в первую очередь.

Вторым неприятным событием стало объединение усилий Сербии и Венгрии, договорившихся продолжить нитку российского нефтепровода на сербскую территорию для бесперебойного снабжения нашего союзника на Балканах.

На Западе быстро сообразили, что удары по объектам критической инфраструктуры Украины Вооружёнными силами России обнуляют военную помощь НАТО киевскому режиму, включая успехи сентябрьского «контрнаступа».

Говоря шахматным языком, Западу поставлена «вилка»: либо он в темпе сворачивает украинскую авантюру, либо взваливает тяжёлым ярмом на свою шею, погрузившуюся во тьму и холод Украину, ради поддержки её жизнедеятельности, от которой напрямую зависят и военные усилия.

И это, заметим, в условиях, когда большинство стран ЕС со страхом представляет себе, как переживёт ближайшие полгода без дешёвого российского газа, и каковой будет цена потерь к наступлению тепла.

Есть ещё и третий вариант, вроде попыток пропихнуть новые договорняки, в которых западные нетоварищи попытаются зафиксировать статус-кво, чтобы потихоньку продолжать накачивать Украину оружием и подготовленными войсками, однажды раздув тлеющие угли войны с Россией в ещё более худших для неё условиях.

Примечательно, что на саммит G7 был приглашён генсек НАТО Столтенберг, тогда как появление Зеленского онлайн перед собравшимися успело стать дурацкой традицией.

Удары российских ракет, «которые у Путина закончились», настолько впечатлили зиц-председателя ЗАО «Украина», что он в очередной раз принялся теребить «старших партнёров» за штаны, требуя создать «воздушный щит».

Из смешного: Зеля поблагодарил ливерного канцлера Шольца за поставленные ВСУ несколько комплексов ПВО IRIS-T (немецкая разновидность американо-норвежского NASAMS) и потребовал немедленно интегрировать их в систему украинской ПВО.

Надо полагать, что даже если бы в окружении кокаинумфюрера нашёлся компетентный человек, который рассказал бы ему, что пара батарей IRIS-T погоды Украине не сделают, а развёртывание большого числа таких комплексов и интеграция их в несовместимую систему украинской ПВО, доставшейся Неньке в наследство от СССР – весьма нетривиальная задача, требующая огромных затрат и времени, которыми ни Зеленский, ни его западные кураторы, не располагают.

Вдобавок, Зеля призвал «банду семи» «ответить симметрично на российские ракетные атаки, сломав стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом».

Очевидно, что под «сломом стабильности российских доходов» неадекватный карлик требует продолжение диверсионной войны Запада против российской энергетической инфраструктуры.

За проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях Зеля потребовал от кураторов выкатить очередной моток изоленты, но такой, чтобы надёжно изолировать её от мирового сообщества.

Отдельного внимания заслуживает речь Столтенберга.

Необходимо упомянуть, что, во многом благодаря России, Норвегия, откуда родом Столтенберг, заработала на экспорте газа $100 млрд, однако неугомонный потомок викингов не испытывает благодарность к нашей стране, а желает ей поражения.

По результатам сходки, «Банда семерых», обкашляв ситуёвину, постановила:

Санкции против России вводили и будем вводить.

«Калибровкой» Украины зело недовольны, осуждаем и будем осуждать.

Кто взорвал «Северные потоки» не знаем, но решительно осуждаем неизвестного негодяя.

В очередной раз серьёзно предупреждаем Россию от любого применения ядерного или отсутствующего у неё химического и биологического оружия. «У самих ливольверты найдутся».

Россия должна «демилитаризовать» Запорожскую АЭС, то есть, отдать станцию и город Энергодар за здорово живёшь Украине, а то «серьёзные пацаны» обеспокоены обстрелами.

Белорусскому Батьке: прекратить союзничать с Москвой и отдать бразды правления Тихановской. Или новому нобелевскому лауреату от рагулей Беляцкому.

Насчёт «чистого неба» и передачи танков «Леопард-2» ВСУ сходняк ничего не порешал.

Украинские источники сообщают, что сходняк G7 вызвал на Банковой чувство глубокого неудовлетворения. «Зеленхоз» подозревает начало мягкого слива, о чём 10 октября судачили в Офисе президента.

Несмотря на грозные речи генсека НАТО Столтенберга в адрес России, в ОПУ почувствовали, что G7 не захотели повышать ставки в игре, по крайней мере, публично, через увеличение финансовой и военной помощи Украине, не говоря уже о введении новых санкций против всего энергетического сектора России, ибо, как считает источник, «это убьёт Европу даже быстрее, чем Украину».

Собственно, для понимания этого факта не нужны никакие инсайды из глубин G7, ибо в последнее время о прекращении поддержки Украины в ущерб Европе в ЕС открыто не говорят только коматозники, что прямым образом бьёт по поддержке киевского режима.

Отмечается, что Зе-хунта, в преддверии надвигающейся катастрофы в стране экстренно распродаёт последние госрезервы под видом «спасения» Украины.

Вывод только один: необходимо продолжать «калибровку» объектов критической инфраструктуры и центров принятия решений на территории Украины. Для нашей страны это означает приближение целей спецоперации, резкое снижение потерь на фронте и убийств мирных жителей, а для населения бывшей Украины – крах террористического режима и начало медленного выздоровления.