Бандеровцам сообщили две неприятные новости

22.07.2019, Москва, Владимир Гладков

При всей сложности российской политики, «ликвидационно-оккупационно-колониальная власть» в России уже не победит, а любая другая власть не допустит вхождения Украины в НАТО

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Никакой Украины входящей в НАТО не будет никогда, запомните это, граждане Украины, граждане России. Если будет альтернатива в том, быть ли Украине или входить в НАТО, значит не быть. Россия не может никакая, кроме холуйско-ликвидационной, позволить ввести НАТО так близко к границам, это проигрыш стратегический. Мы не можем себе этого позволить. Мы может были бы и рады, если бы Украина со всей лепотой, Махно и прочим находилась где-нибудь в Центральной Африке и хотела в НАТО, да милости просим! А здесь этого не будет, вы забудьте об этом навсегда.

Сообщаю две неприятные для бандеровцев новости. Первое: при всей сложности российской политики ликвидационно-оккупационно-колониальная власть в России уже не победит. Второе: любая другая власть не может и не допустит никакого вхождения Украины в НАТО. Про это забудьте», – заявил эксперт.

«Обращаю ваше внимание, что происходит: правильно говорят, по всем опросам вовсе не цены и не социальные блага, и не уровень жизни стоят на первом месте [на Украине], а мир. Теперь по поводу господина Зеленского. Будем радоваться, если он что-то сможет тут обеспечить, но кто ему даст? Может быть, Зеленский и хочет в каком-то страшном сне или наоборот восторженном какого-то там мира и так далее, только кто ему даст?

Ни Порошенко, никто прочие ему не дадут. Никакая нормализация Украины без физических тяжёлых репрессий против нацистской банды невозможна. Её надо убирать жёстким образом», – добавил Кургинян.