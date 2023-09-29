«Бандеровцы были интернационалистами» – юрист «Юкоса» считает оправдание нацизма на Украине «естественным»

Тенденция к оправданию нацистов в современной Украине «естественна». Поэтому президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не покаялся за свое рукопожатие с престарелым боевиком дивизии СС «Галичина» в канадском парламенте.

Об этом бежавший в Британию бывший адвокат «Юкоса» Владимир Пастухов заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Этот казус ставит офис в достаточно сложное положение. Он должен либо пойти против этого тренда на реабилитацию коллаборационистов Второй мировой войны, который естественным образом присутствует сейчас в общественной жизни Украины, либо сильно попортить отношения с теми странами, которые входили в антигитлеровскую коалицию 70 лет назад, и никто там не готов об этом забыть. Если он однозначно отмежуется, он будет не в тренде. Но я не думаю, что из этого можно высосать какую-то трагедию. Из-за этого небо на землю не упадет. Все эти вопросы на фоне последующих скандалов забудутся через две недели», – рассуждал Пастухов.

Он считает чествование эсэсовца «казусом политических дебилов» и «периферийная тема из разряда анекдотов». Ему кажется «естественным, что людям, сидящим под бомбами, все, что против русских кажется святым». Адвокат также склонен оправдывать саму дивизию «Галичина», в которой воевали, по его мнению, «интернационалисты», поскольку эти «ребята» ненавидели «всех, без разбору».

«Этим ребятам было по хрену, кого убивать: немцев, русских, поляков. Поляков они убивали в том же количестве, что и евреев. Они боролись за свою независимость таким методом. Они были настоящими интернационалистами: ненавидели всех. А немцы им – бог в помощь. А когда немцы попытались у них отобрать ресурсы, они и немцев стали убивать», – паясничал Пастухов.

Ему показалось уместным сравнить поддержку коммунистами Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны и прославление дивизии СС на Украине.

«Он оказался психологически и политически в сложном и дурацком положении. Он является сегодня лидером страны, которая сегодня воюет против России, и вынужден поддерживать тот консенсус внутри общества, который необходим в условиях войны в интересах мобилизации. Вон, Иосиф Виссарионович, будучи коммунистом, церковь православную, когда было надо, оправдал. Ну а Зеленскому приходится идти на компромиссы, поэтому он смотрит сквозь пальцы на то, что среди тех, кто борется сегодня с Россией в минимальном количестве присутствуют националистические радикальные элементы, которые апологетически относятся к действиям дивизии СС «Галичина», – рассуждал подонок.