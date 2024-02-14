Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«После распада РФ», на территории Дальнего Востока появятся несколько украинских «белых» государств, которые станут барьером против «жёлтой экспансии».

Об этом на «XI бандеровских чтениях» в Киеве заявил украинский историк, бывший член экспертного совета Госкино Украины Ростислав Мартынюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Модератор встречи, бывший депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий «Мамай» Сиротюк поинтересовался судьбой «украинского» Дальнего Востока.

«Мы ещё можем мечтать о дальневосточной Украине? О Зелёном, синем, малиновом Клине, или эта история закрыта?», – спросил нацист.

Мартынюк ответил, что однозначно(!) история не закрыта.

«Это будут белые страны на Дальнем Востоке, они будут барьером против жёлтой экспансии на континенте. Это для меня является абсолютным фактом, просто мы должны, как сказать, отложить немного этот вопрос, если конкретизировать шаги по работе именно с украинским элементом на Дальнем Востоке. Но это будут белые страны, как Новая Зеландия, как Австралия», – унёсся в астрал «историк».