Бандеровский историк: Украина построит анти-китайскую «Белую Австралию» на Дальнем Востоке России

Вадим Москаленко.  
14.02.2024 21:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


«После распада РФ», на территории Дальнего Востока появятся несколько украинских «белых» государств, которые станут барьером против «жёлтой экспансии».

Об этом на «XI бандеровских чтениях» в Киеве заявил украинский историк, бывший член экспертного совета Госкино Украины Ростислав Мартынюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После распада РФ», на территории Дальнего Востока появятся несколько украинских «белых» государств, которые станут...

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Модератор встречи, бывший депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий «Мамай» Сиротюк поинтересовался судьбой «украинского» Дальнего Востока.

«Мы ещё можем мечтать о дальневосточной Украине? О Зелёном, синем, малиновом Клине, или эта история закрыта?», – спросил нацист.

Мартынюк ответил, что однозначно(!) история не закрыта.

«Это будут белые страны на Дальнем Востоке, они будут барьером против жёлтой экспансии на континенте. Это для меня является абсолютным фактом, просто мы должны, как сказать, отложить немного этот вопрос, если конкретизировать шаги по работе именно с украинским элементом на Дальнем Востоке. Но это будут белые страны, как Новая Зеландия, как Австралия»,  – унёсся в астрал «историк».

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