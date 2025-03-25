Бандеровский спикер: «Прекращение огня будет, только когда Россия капитулирует и развалится»

Мир может быть лишь на «украинских условиях».

Об этом в интервью «Апострофу» заявил спикер запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы» Константин Денисов, находящийся на Запорожском направлении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идею прекращения огня реализовать возможно, когда Россия проиграет войну, капитулирует и развалится на 30-40 маленьких государств. Но для этого, во-первых, Украина должна вооружённым путём освобождать временно оккупированные территории. Для этого нам нужна помощь и дипломатическая, и экономическая, и финансовая, и военная, и подготовка военных со стороны стран Запада, стран G7. И здесь очень много шагов нужно сделать на пути к действительно миру, но миру на украинских условиях, и к победе!

Однако даже если мы освободим наши территории, и Россия уйдёт с них, то поверьте мне, всё только будет начинаться. Потому что нужно будет возвращать и украинскую власть, украинские законы, проводить контртеррористические мероприятия для того, чтобы отсекать российскую агентуру», – перечислял нацист.