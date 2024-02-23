Беглые либералы задумали отмыть от «уголовки» террористов и власовцев, чтобы включить их в обмен пленными

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бежавшие из РФ либералы должны составить списки осуждённых в России убийц, террористов и экстремистов, чтобы спекулировать ими под видом «политзаключённых».

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил беглый российский либерал и экстремист, юрист Даниил Константинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Эпоха сменилась, мы живём уже в новых обстоятельствах. Вот уже два года идёт война, и те подходы, которые использовались в правозащитной сфере раньше, очевидно, уже полностью не отвечают вызовам нового военного времени. Война ставит перед нами вопросы, которые очень давно не ставились перед правозащитой. Раньше всё было просто: был режим, который мы называем авторитарным, у него были оппоненты, с которыми этот режим расправлялся. И если эти оппоненты находились в тюрьмах, мы называли их политзаключёнными, если они удовлетворяли определённым критериям. Сейчас очень многие категории людей оказываются в серой зоне. Например, есть люди, которые осуществляют силовые акции прямого действия по отношению к материальным объектам, скажем так – военкоматы, железные дороги, релейные шкафы, офисы «Единой России». Таких людей уже довольно много, многие из них в тюрьмах. И возникает вопрос – кто эти люди? Они явно не подпадают под старые критерии правозащиты, и, тем не менее, это люди политически мотивированные. Значит, с ними надо как-то определиться. А кто – люди, осуществляющие насильственные акции. Их пока мало, но мы понимаем, что это не обычные уголовники. А что делать с человеком, который ехал на Украину чтобы вступить в «Легион свободы России» или РДК? А что делать с огромным количеством украинских пленных?», – перечислил «проблемы» Константинов.

Беглый белорусский либерал, также маскирующийся под правозащитника, Ростислав Павлищев заявил, что все эти террористы должны быть признаны «политзаключёнными», и призвал всех сочувствующих «помогать хотя бы письмами».

«Нам нужно называть имена этих людей, признавать их политзаключёнными, жертвами режима. Нужно работать с этими людьми, помогать им. Обязательно идите – и пишите им письма. И не столько потому, что это важно для них, а потому что вы можете это сделать. Они этого сделать не могут», – вещал Павлищев.

В свою очередь, «правозащитник» Иван Асташин отметил, что такими списками можно будет хорошо спекулировать на Западе.

«Многие европейские и американские организации, далёкие от российского контекста, ориентируются именно на списки. Они говорят: «Мы хотим помочь политзаключённым», берут список «Мемориала». А вот есть ещё люди, которые поджигали военкоматы, а они отвечают: «Мемориал» не включил их в списки, мы не будем им помогать». И то же самое может произойти, когда власть Путина закончится. Изучение дел – огромный труд, лучше начать его сейчас, и составлять какие-то списки. И потом они должны идти в обменные списки, или списки при изменении политической ситуации. До свержения Путина у нас пока не дошло, но поджоги военкоматов, саботаж на железной дороге – почему это называется насилием? Акты, просто, против материальных объектов», – добавил Асташин.