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Выборы в России проводить не надо даже после гипотетического прихода к власти нынешней беглой политической оппозиции.

Об этом на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве заявил беглый философ Александр Осовцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю сколько-нибудь приемлемым торопиться с какими-нибудь выборами на территории той страны, которую надо переучредить. Переучреждать со многими десятками миллионов тех же граждан – это полная бессмыслица. Извините, без меня. Потому что они уже учредили, что смогли. Результат всем известен. Если кому-то он нравится и он готов учреждать с ними еще раз, а потом еще раз 10, это история без меня», – сказал Осовцов.

Он также не хочет, «чтобы на мои деньги выдвигалась всякая сволочь», и предлагает ввести в «прекрасной России будущего» длинный переходный период без выборов.