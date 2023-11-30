Беглый иноагент потребовал лишить русский народ выборов после «прихода либералов»

Елена Острякова.  
30.11.2023 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 617
 
Выборы, Дзен, Дискриминация, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, экстремизм


Выборы в России проводить не надо даже после гипотетического прихода к власти нынешней беглой политической оппозиции.

Об этом на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве заявил беглый философ Александр Осовцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выборы в России проводить не надо даже после гипотетического прихода к власти нынешней беглой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Я не считаю сколько-нибудь приемлемым торопиться с какими-нибудь выборами на территории той страны, которую надо переучредить. Переучреждать со многими десятками миллионов тех же граждан – это полная бессмыслица. Извините, без меня.

Потому что они уже учредили, что смогли. Результат всем известен. Если кому-то он нравится и он готов учреждать с ними еще раз, а потом еще раз 10, это история без меня», – сказал Осовцов.

Он также не хочет, «чтобы на мои деньги выдвигалась всякая сволочь», и предлагает ввести в «прекрасной России будущего» длинный переходный период без выборов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть