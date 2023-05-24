Беглый коллаборант Пономарев озвучил план захвата Москвы

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В случае атаки ВСУ на Москву из нее потянутся вереницы беженцев и никто не будет оказывать сопротивления.

К такому выводу в эфире украиснкого телеканала «Дом» пришел находящийся в розыске в РФ бывший депутат Госдумы экстремист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пономарева, если во время атаки на Белгородскую область местные жители не стали оказывать сопротивления, то аналогично поступят и москвичи.

«Только «легионеры» и бойцы корпуса перешли границу, как потянулись вереницы машин. Причем, не только из Грайворона, но и из Белгорода. Это же паника, никто не собирается драться», – сказал экстремист.

«Все говорят: «Как же можно себе представить взятие Москвы, это большой город, там такое количество силовиков». Да вот так и можно, посмотрите сейчас на эти кадры. Взятие Москвы будет выглядеть ровно так же, только количество хайвеев больше и количество машин на них, соответственно, будет больше. А по сути дела ничего не изменится», – заявил Пономарев.