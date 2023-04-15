Беглый либерал Артемий Троицкий призывает избивать российских журналистов

Елена Острякова.  
15.04.2023 15:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Политика, Россия


Сбежавший в Таллинн  музыкальный критик Артемий Троицкий призывает избивать российских журналистов.

Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавший в Таллинн  музыкальный критик Артемий Троицкий призывает избивать российских журналистов. Об этом он...

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«Единственное, что меня удивляет, что те люди, которые остаются в России и у которых еще имеются какие-то остатки совести и смелости, почему всех этих ублюдков: Красовского, Соловьева или Виталия Бородина, который доносы пишет на Ахеджакову и Пугачеву, – почему им до сих пор никто пи…ды не дал. Почему им не начистили рыло, как следует?

Понятное дело, что их в России под суд не отдадут, потому что это верные цепные мрази этого режима. Но в морду-то дать – благороднейшее святое дело.

Я не понимаю, почему этого не происходит. Видимо в России мужественных людей вообще не осталось», – сказал Троицкий

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