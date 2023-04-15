Беглый либерал Артемий Троицкий призывает избивать российских журналистов
Сбежавший в Таллинн музыкальный критик Артемий Троицкий призывает избивать российских журналистов.
Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Единственное, что меня удивляет, что те люди, которые остаются в России и у которых еще имеются какие-то остатки совести и смелости, почему всех этих ублюдков: Красовского, Соловьева или Виталия Бородина, который доносы пишет на Ахеджакову и Пугачеву, – почему им до сих пор никто пи…ды не дал. Почему им не начистили рыло, как следует?
Понятное дело, что их в России под суд не отдадут, потому что это верные цепные мрази этого режима. Но в морду-то дать – благороднейшее святое дело.
Я не понимаю, почему этого не происходит. Видимо в России мужественных людей вообще не осталось», – сказал Троицкий
Спасибо!
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