23.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Беглый российский либерал: В РФ Майдан невозможен




Главное отличие русских от украинцев в том, что в Москве невозможен Майдан, в отличие от Киева.

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил экс-глава Госкомимущества и бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Осевший в Германии российский либерал считает при этом, что украинцы оказались способны совершить революцию, но не смогли навести порядок в своей стране.

«Понимаете, Путин очень часто говорит, что русские и украинцы – это одна нация. Так вот, это как раз главное отличие – в Украине Майдан возможен, а в России нет. И это фундаментальное различие двух ментальностей, которое невозможно никак преодолеть. В этом и есть разница между украинцами и русскими. Я не буду говорить, что хорошо, способность к Майдану. Потому что украинцы способны к Майдану, но прошло уже шесть лет с момента Майдана, а бардак как был, так и остался. И что это дало? Но у русских этот Майдан невозможен», – заявил Кох.

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