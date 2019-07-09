09.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Беглый уроженец Армянска хочет превратить Славянск в большой азербайджанский госпиталь

В захваченном украинской армией городе Славянск, который стал символом стойкости участников Русской весны, хотят устроить курорт, где при помощи грязелечения будут восстанавливать здоровье азербайджанские солдаты, получившие ранения во время войны в Нагорном Карабахе.

Об этом в эфире местного телеканала «С-Плюс» заявил экс-министр курортов и туризма АРК, уроженец крымского Армянска Александр Лиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сбежавший на Украину республиканский чиновник посчитал, что у нефтедобывающего Азербайджана есть на это деньги и желание. Кроме того, он признался, что продвигал ту же идею в ещё украинском Крыму.

«Такую помощь мы в Крыму предлагали, имея рынок международный. Мы разрабатывали специальные программы для лечения ребят, которые пострадали в карабахской войне.

С азербайджанским правительством у нас были прямые контакты…

Напомню, Азербайджан – это нефтяная страна, где город Баку – это город, который подороже, чем Лондон, и у них есть на это деньги, они на это дело не жалеют.

Сейчас эта программа может заработать. Есть еще целый ряд международных интересов именно к лечению здесь людей, пострадавших от травм», – разошелся Лиев в предвкушении больших грантов.

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