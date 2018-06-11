11.06.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Бей мух и тигров. Борьба с коррупцией по-китайски

Деньги – кровь экономики. Если финансовая система государства позволяет всевозможным комбинаторам выкачивать из страны и хоронить в оффшорах миллиарды, то вскоре недостающие средства государству придётся искать в карманах законопослушных граждан, а это верный путь к дестабилизации общества.

Ситуация, когда чиновное сословие проявляет своеобразную лояльность руководству страны, только благодаря коррупционной составляющей, а во время кризиса помощь оказывается «несчастным» олигархам, усиливает разочарование и апатию общества.

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Выведенные из России деньги не только вращаются в чужой «кровеносной системе», но и могут быть обращены против нашей страны в качестве подпитки пятой колонны и банд экстремистов, как это было во время развёрнутой против России террористической войны.

По сути, Запад поощряет ограбление России и других стран. Можно с уверенностью сказать, что изобретённая схема по откачке и складированию денег в оффшорах является улучшенной версией колониализма.

В 2017 году национальное бюро экономических исследований США (NBER) подготовило как минимум два доклада, оценивающих количество денег, которые вывела за рубеж за всё постсоветское время «невидимая рука рынка». Согласно августовской версии доклада, российские олигархи хранят на зарубежных счетах 75% от всего национального дохода страны, что составляет примерно $1 трлн. В сентябре это же бюро опубликовало подкорректированную версию отчёта. Если верить ему, «лучшие люди страны» вывели в офшоры около $590 млрд. При этом большинство из них либо уже сменили гражданство и тем более отказались от статуса налогового резидента в России, поэтому чисто российскими капиталами в офшорах NBER признаёт только $179,6 млрд.

Впрочем, у американцев имеются свои резоны занижать данные о заполненности «защёчных мешков» российских олигархов. «Смотрящим» за США вовсе не улыбается перспектива возвращения этих денег по месту происхождения.

Нельзя сказать, что государство совсем уж не борется с криминальными схемами. Борется. Можно вспомнить арест скромного полковника Захарченко, хранившего миллиарды рублей наличкой, заработанных непосильным трудом на желающих устроить «тихую гавань» в обход фискальных органов России.

Беда в том, что российские правоохранители всего лишь бьют по хвостам казнокрадам. Инициатива принадлежит именно крысам – большинство из них успевает скрыться за границей, избежав наказания.

Объявленная «деоффшоризация» пока что серьёзных результатов не принесла: пепел Березовского упорно не желает стучать в сердца российских олигархов. Они прекрасно понимают, что никакие услуги, никакие задабривания (на которые они в жизни не пошли бы ради своих соотечественников) не сделают их своими на Западе. Олигархи очень боятся, что их деньги арестуют или заморозят по Лондонградам, но и возвращать их в Россию, где ими столько нагажено, ещё страшнее. Так что мутный омбудсмен-неудачник «а что… Титов?» для них не авторитет.

Впрочем, Россия в этой беде не одинока и даже не является лидером по откачке денег. Количество разворованных денег во всём мире оценивается в $1 триллион, или 2% мирового ВВП. Российский вклад в эту реку денег составляет 2-3%. Самыми крупными «дойными коровами» для коррупционных схем вывода денег выступают Китай, Африка и Латинская Америка.

К Африке и большинству латиноамериканских стран вопросов нет – эти территории сотрясают политические скандалы, дворцовые перевороты, организованные внешними силами, так что из неоколониальной кабалы они освободятся ещё не скоро.

Другое дело – Китай. Невероятно выросшее и окрепшее за последние 25 лет экономически, политически и в военном отношении государство стремится стать глобальным игроком в геополитике. А это игра с высокими ставками и в ней нельзя допустить благоденствия глистов и кровопийц за общественный счёт.

Несколько лет назад верхушкой КПК дан старт пробной операции спецслужб «Охота на лис».

Китайское руководство приказало направить за пределы страны «охотников за головами» беглых коррупционеров, чтобы выследить и вернуть в страну. Желательно в комплекте с уворованным. По данным газеты The New York Times, охотники проникают на территорию США по туристическим и деловым визам. Если возвратить деньги не удаётся, беглецов относительно легальными способами возвращают в Поднебесную, чтобы затем отдать под суд. Правда, в таком случае, ворам не следует надеяться на снисхождение.

Руководителями КНР, Си Цзиньпином и Ван Цишаном, результаты «Охоты на лис» были признаны успешными, и уже в 2015 году на сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) и НПКСК (Народного политического консультативного совета Китая) было принято решение развернуть широкую кампанию «Небесная сеть», которая не ограничивалась одной только поимкой перемётных крыс.

Роли были распределены следующим образом: розыск беглых коррупционеров осуществляет Министерство общественной безопасности (МОБ), ликвидацией оффшоров и теневой банковской системы занимается Народный банк Китая совместно с МОБ, за арест и возврат похищенных капиталов отвечает Верховная народная прокуратура КНР.

Главной задачей «Небесной сети» стала работа над ошибками. Согласно сообщениям Центральной комиссии по проверке дисциплины, в тени предыдущего китайского руководителя Цзян Цзиминя осуществлялось масштабное расхищение средств и перекачка их в офшоры. Система успела укорениться и нанесла огромный ущерб Китаю, причём в процесс расхищения было вовлечено ближайшее окружение Цзян Цзиминя, организовавшее теневую банковскую систему с разветвлённой сетью оффшоров.

За 2014-2016 гг. в рамках кампании «Небесная сеть» в Китай вернули 2566 казнокрадов, скрывавшихся в более чем 90 странах, сообщило агентство «Синьхуа». Половина из них приехали на родину сами, оформив явку с повинной. Были возвращены и вывезенные ими капиталы — 8,6 млрд юаней (1,25 млрд долл.).

При этом представители власти рапортуют, что из-за «Небесной сети» преступники понимают, что скрываться от правосудия за рубежом бессмысленно – их всё равно отыщут.

По данным на апрель 2018 года, «охотники за головами» вернули в страну 4141 преступника, в том числе 825 бывших госслужащих и 52 человека из «Красного списка» сотни самых разыскиваемых воров. Помимо этого удалось вернуть стране что-то около 10 миллиардов юаней (около 1,58 миллиарда долларов).

Согласно данным агентства «Франс Пресс», со ссылкой на информацию Народного банка Китая за 2011 год, многие высокопоставленные чиновники КНР вывезли за границу незаконно нажитых средств на сумму более $120 млрд.

Следует добавить, что операция «Небесная сеть» была развёрнута досрочно, застав многих коррупционеров врасплох.

По сообщению ИА «Синьхуа», в отношении госслужащих, виновных в хищении казенных средств или получении взяток в особо крупном размере – от 3 млн юаней и выше, причинивших огромный ущерб государству, будет применяться смертный приговор с немедленным приведением в исполнение.

Не следует считать, что в Китае расстреливают всех захваченных частым бреднем преступников. Суд может выносить смертный приговор с двухлетней отсрочкой при наличии смягчающих обстоятельств. На практике суды проявляют снисхождение к тем осужденным, которые активно сотрудничают со следствием, а также к сдавшимся в прокуратуру добровольно и оформивших явку с повинной. Нередко смертную казнь коррупционерам заменяют на пожизненное заключение без права на помилование, сокращение срока отбывания и условно-досрочного освобождения.

По китайским законам, за хапок свыше 100 тыс. юаней (чуть больше 800 тыс. руб.) чиновнику светит минимум 10 лет заключения. Причём, тюрьма грозит чиновнику даже за скромные подарки свыше 200 юаней (1624 руб.). В 2016 году в КНР чётко установили размер взятки, за который полагается мазать лоб зелёнкой: от $460 тыс. По данным мировых информагентсв со ссылкой на китайские источники, «С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тыс. чиновников, ещё 120 тыс. получили по 10-20 лет заключения». Также статистика гласит, что за пять лет, начиная с 2012 года, в Китае подверглись тем или иным наказаниям 1 млн чиновников.

Серьёзным психологическим воздействием становятся и дополнительные меры. У казнённых конфискуют всё имущество, а их родственникам выставляется счёт на 8 юаней (65 руб.) за 2 израсходованных пули, представляющих народную собственность.

КПК ограничивает тягу китайских чиновников к сладкой жизни и роскоши. Им запрещено устраивать банкеты и пьянки, в том числе и ради дорогих иностранных гостей. За возведение нескромных дач и приобретение пафосных квартир, а также незапланированное строительство зданий райкомов и обкомов могут последовать сигналы бдительных граждан в Комитет партийного контроля с очень неприятными оргвыводами.

Строго, но справедливо. В общем, товарищ Си – главный системный борец с коррупцией в Китае, призвавший «бить мух и тигров». Иначе говоря, бескомпромиссная война объявлена каждому мздоимцу – от мелкого взяточника до высокопоставленного хапуги.

Китайский пример впечатлил и его соседей. Вьетнам опробовал опыт «Охоты на лис», выкрав из Берлина замазанного в коррупционных схемах вьетнамского бизнесмена, вызвав тем самым недовольство «толерастов» и объявление «персоной нон-грата» представителя вьетнамского посольства, подозреваемого в причастности к разведслужбам.

В США действиями Китая очень недовольны. Белый дом призывает Пекин прекратить деятельность его тайных агентов, принуждающих к выезду скрывающихся на территории США китайских беженцев.

Есть мнение, что опыт Китая следует перенять и России, поскольку коррупция – главный её враг, с которым не сравнится никакое НАТО и экономические санкции вместе взятые. При этом совсем не обязательно вводить смертную казнь – наказание в виде длительных сроков заключения вплоть до пожизненного – вполне достаточная мера, чтобы охладить рваческие инстинкты большинства хапуг. С двумя поправками: запрет на сокращение срока с УДО, плюс полная конфискация имущества казнокрада с тщательной проверкой родственников.

Это необходимо сделать уже сегодня, сейчас. Россия должна избавиться от тянущего её на дно коррупционного камня на шее – иначе мы будем вынуждены воевать на два фронта с непредсказуемым исходом.