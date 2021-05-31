«Белавиа» недолго будет «ерепениться» с Крымом – эксперт

31.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Авиакомпания «Белавиа» совершила сегодня первый рейс в Уфу. В столице Башкирии белорусский самолет встретили торжественно – водной аркой. Такова местная традиция.

Об этом сообщает «Башинформ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нашим предварительным расчетам, при популярности рейса планируем запустить еще один рейс по четвергам, так как с точки зрения бизнеса будет удобно улететь в понедельник и вернуться через три дня», – сказал советник руководителя белорусского посольства в Уфе Артур Карпович. А замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Айрат Сабиров продолжает считать, что «Минск – хороший транспортный хаб для путешественников, через него удобно путешествовать в страны Европы».

Видим, чиновник не следит за новостями.

О новом авиамаршруте власти Белоруссии и Башкирии договаривались давно. Его открытие не является следствием последних договоренностей президентов Путина и Лукашенко. Билеты не субсидируются и будут стоить 8800 российских рублей.

Бежавший в Европу белорусский политолог Дмитрий Болкунец сомневается, что в ближайшее время белорусские самолеты будут летать во многие российские регионы (так хотят компенсировать потерю европейского направления из-за авиабойкота РФ).

«Чтобы спланировать новый рейс в какой-нибудь российский город, необходимо понимать экономику этой поездки и просчитать все издержки, кто туда будет летать», – сказал сегодня Болкунец в интервью либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

При этом крымское направление, по его данным, как раз было бы востребовано.

«Может быть, они еще считают, тоже исходя из своих экономических представлений, насколько этот маршрут будет востребован: насколько минчане будут готовы летать в Крым на отдых. Хотя я знаю, что в прошлые годы, еще до ковида, больше 200 тысяч белорусов отдыхало в Крыму. Я не знаю, как они добирались: через Украину или Россию, но цифры есть такие.

То есть, наверное, маршрут в какой-то степени будет востребован, и такой рейс мог бы состояться, но здесь все-таки важны политические причины для принятия решения. Возможно, Лукашенко еще в душе верит, что к нему Европа вновь повернется лицом и будет с ним вести какой-то диалог», – сказал Болкунец.

Напомним, ранее гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что не хочет, чтобы самолеты его авиакомпании начали летать в Крым.

Российский политолог Семен Уралов считает, что скандал, поднявшийся вокруг этого заявления, неуместен.

«В который раз пережевывается одна и та же мысль о признании/непризнании Белоруссией Крыма. Вообще бессмысленная постановка вопроса. Актуально было в 2014-2016 годах. Сейчас актуальнее думать о том, как заработать на транзите белорусских граждан в ЕС из российских аэропортов. Например, перевести европейский трафик из Минска в Санкт-Петербург», – написал Уралов в своем телеграм-канале.

Президент научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Мирончук считает, что «Белавиа» недолго будет сопротивляться рейсам в Крым. .

«Непонятная вообще оговорка. Я думаю, одна из тем переговоров президентов было как раз принятие Минском оборонной и внешней политики России. Естественно, за этим должно последовать признание Крыма со всеми последствиями. Поэтому я не знаю, почему «Белавиа» еще ерепенится. Возможно, ждет отмашки от главы государства по итогам переговоров с Путиным», – сказал Романчук в эфире либерального телеканала «Дождь».

Белорусский политолог Алексей Дзермант, который уже полгода ратует за признание Крыма и возобновление авиасообщения, считает, что власти останавливает опасение новых экономических демаршей со стороны Украины.

«У Беларуси и Украины приличный товарооборот – до 5 млрд долларов положительного сальдо в год для Беларуси. После признания Крыма украинские власти будут всё обрезать, возможно, и дипотношения тоже. Чтобы компенсировать эти выпадающие доходы, придётся сильно напрячься. Скорее всего, компенсировать можем только в России. Для этого нужно время. Но прогноз по Украине все равно негативный, Запад будет вынуждать рвать связи с Россией и Беларусью. А это значит, что и Крым можно и нужно признавать», – написал Дзермант.