13.03.2018

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Бельгийский бизнес заходит с инвестициями в Крым

Впервые с 2014 года Крым посетит делегация из Бельгии – на полуостров приедут местные депутаты и предприниматели, которые намерены инвестировать в производство стройматериалов и строительство коммерческой недвижимости, а также развивать в республике портовый менеджмент.

Об этом “Известиям” рассказал сопредседатель оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров и подтвердили члены бельгийской делегации.

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“Члены бельгийской делегации лично подтвердили свое участие в IV ЯМЭФ. На протяжении года они активно участвуют во всех мероприятиях, которые проходят в рамках форума. Это и презентация экономического потенциала Республики Крым в Европарламенте, и представление форума во дворце Даун-Кински в столице Австрии, куда они приезжали с уже готовыми проектами. Так, представители второго крупнейшего порта в Европе — Антверпена — уже предложили механизмы и технологии по улучшению портового менеджмента в Крыму. Кроме того, имеется ряд проектов в девелопменте, строительстве коммерческой недвижимости и производстве стройматериалов, в частности кирпича. Планируется, что соответствующие соглашения будут подписаны в рамках IV ЯМЭФ”, – сказал Назаров.

Один из членов делегации — почетный сенатор Фрэнк Крейелман сообщил изданию, что на ЯМЭФ приедут депутаты федерального парламента Бельгии — Филипп Девинтер, представляющий партию «Фламандский интерес», Альдо Каркаси от Народной партии и другие.

“Крым дает много возможностей для развития бизнеса. Это отличное место для торговли, а приятные погодные условия способствуют развитию туризма. Я еду на полуостров, чтобы привлечь инвестиции в сферу портовой инфраструктуры. Мы планируем вложить более €50 млн”, в свою очередь уточнил торговый советник порта в городе Антверпен, владелец логистической компании Flanders Maritime Port Services Петр Вергаувен.

Он обратил внимание, что гавань Антверпена исторически связана с Санкт-Петербургом и с Петром Великим, который некоторое время жил Бельгии.

“Сейчас необходимо развивать связи между крымскими портами и Антверпеном. Думаю, наш опыт поможет развитию экономики на полуострове”, – подчеркнул Вергаувен.

По словам сенатора Анке Ван Дермеерш, официальный визит бельгийцев в Крым станет важным шагом к налаживанию отношений между Брюсселем и Москвой, а во время форума, сказала она, будут обсуждаться не только коммерческие проекты, но и сотрудничество в сфере культуры и образования.

На ЯМЭФ члены бельгийской делегации планируют заострить внимание на необходимости снятия антироссийских санкций и их негативном влиянии на экономики стран ЕС. Так, депутат нижней палаты федерального парламента Бельгии Филипп Девинтер сказал «Известиям», что прибытие иностранных делегаций в Крым — четкий сигнал для Брюсселя о необходимости пересмотреть санкционную политику.

“Мы хотим прогресса в отношениях с Россией, а санкции этому препятствуют. Европейские страны должны сотрудничать с РФ. Для меня, как и для многих других предпринимателей, — это пункт номер один. Я надеюсь, что в апреле мы приступим к реализации конкретных инвестиционных проектов, о которых будет объявлено на ЯМЭФ”, – отметило старший партнер бельгийской девелоперской компании Group G Винсент Ван Акелайн.