Беломайдан вызвал раскол среди змагаров

28.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Старшее поколение белорусских эмигрантов-оппозиционеров, которое превратилось в профессиональных «борцов» с режимом Лукашенко, всерьёз обеспокоены происходящим у себя на родине, поскольку на западные гранты теперь претендует новая поросль «революционеров».

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная масса, кого я видел в первый день протестов, это была молодёжь. Это были студенты, молодые люди в первую очередь. Тем более что в белорусской оппозиции произошла смена поколений – мы не видим сегодня, в этой оппозиционной компании тех людей, которые ещё 5-10 лет назад выступали как оппозиционеры.

Более того, предыдущие оппозиционеры, тот же Зенон Позняк и прочие, критически высказывались на нынешнюю оппозицию и её действия. То есть, произошла смена поколений, во-первых. Произошла смена поколений в политике в целом в Белоруссии», – рассказал эксперт

«Очень многие оппозиционеры старшего поколения, которые эмигрировали в Литву или Польшу лет 10 назад, в глазах уже новых оппозиционеров превратились в таких зажравшихся котов. Они получали гранты, они получали постоянную поддержку со стороны Запада на борьбу с Лукашенко. Более того, они превратили борьбу с Лукашенко в свой бизнес, в профессию. Соответственно, они внутри, в душе, боятся ухода Лукашенко», – добавил Бондаренко.