Белоруссия готова ударить ядерным оружием по Прибалтике и Украине

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Белоруссия готова будет применить тактическое ядерное оружие в случае возникновения опасности. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил глава белорусского генштаба Павел Муравейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Один из последних аргументов и тезисов в качестве сдерживающего фактора это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать. И можете не сомневаться – мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», – сказал Муравейко.

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По его словам, сейчас опасности исходят как со стороны Прибалтики, так и Украины.

В Литве и Латвии у белорусской границы расположено 10 батальонно-тактических групп НАТО, 6 из которых американские, общей численностью более 20 тысяч человек. Они проводят 4 операции или миссии.

Остается сложной ситуация и на украинской границе, где на ровенско-житомирском направлении появились подразделения специального назначения первой президентской бригады и банды белорусских и российских наемников в составе ВСУ, американские БМП, РСЗО, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.

Муравейко опасается, что оттуда на территорию Белоруссии будут проникать ДРГ для провокаций (в минных полях оставлены проходы). БПЛА «Байрактар» уже регулярно залетают на 100-1000 км.

Корреспондент RT Константин Придыбайло прогнозирует, что обострение случится в ближайшие недели.

«Для меня большой вопрос один: будет ли нанесён удар по скоплению укробоевиков у границы Беларуси с территории синеокой, как в начале СВО шли на Киев. Или же с территории России туда упадут калибры, герани и т.п. На следующей неделе День Независимости Беларуси. Ещё через неделю — 30-летие, как Лукашенко победил на выборах в 1994 году и 30 лет держал Беларусь у России, с нюансами, но удержал. А там любят символы. Любят портить настоящие праздники», – написал Придыбайло в своем тг-канале.