Белоруссия готовится к любым сценариям на границе с НАТО и Украиной

Белоруссия ведет активную подготовку к возможным вооруженным провокациям на своих западных и северо-западных границах, включая ситуацию с мигрантами и атаку БПЛА.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил зампредседателя совета организации российских соотечественников Беларуси Андрей Лопацкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если на сегодняшний момент что и делает Белоруссия, то это готовится к тем провокациям, которые усиленно планируются нашими недружественными соседями. Поэтому здесь для нас ситуация достаточно ясна. Мы помним, что и как происходило в 1939 году, когда западно-белорусские земли и западно-украинские земли воссоединились с Советским союзом. С прошлого года у нас даже новый государственный праздник по этому поводу возник 17 сентября – мы отмечаем день объединения народов Западной Белоруссии с территорией остальной Белоруссии. Поэтому у нас, как, в общем-то, везде в конце советского периода и в начале периода независимости всех наших постсоветских государств попытались забыть этот период, и те проблемы, те страдания белорусского народа, украинского народа, которые были связаны с польской оккупацией», – подчеркнул он.

Эксперт напомнил о действовавших на территории Польши концентрационных лагерях, куда упекали всех, выбивающихся из концепции возрождения Речи Посполитой.

«Это действительно были серьезные страдания, потому что и концлагеря, и преследование физическое, в том числе, за православную веру, за просоветские взгляды, или какие бы то ни было, кроме взглядов пилсудчиков. Вот все это у нас было. Поэтому, просто, в период 30-летней давности мы это все попытались забыть и решить, что все вокруг друзья. Оказалось, что так решили только мы, а все остальные остались на своих позициях. И позиции эти хищнические, позиции эти связаны с тем, что Польша желает вернуть то, что она считает своим, и, соответственно, мы этому всеми силами сопротивляемся», – заверил Лопацкий.

По его мнению, грузинский сценарий – не единственный, который может быть применен по отношению к Белоруссии в попытке оккупировать часть ее территории.

«Действительно, факты говорят о том, что происходит концентрация сил блока НАТО и конкретно Польши и Прибалтики. На польской границе даже две бригады новые создали, которые дислоцируются в шаговой доступности от наших границ. Это один из сценариев. Мы проходили совсем недавно, зимой позапрошлого года, кризис с мигрантами, которые шли через Белоруссию в Европу. Это была тоже очередная попытка и очередной вариант прощупать нашу состоятельность и, соответственно, в случае, если бы мы оказались где-то не готовы, то и этот сценарий бы рассматривался», – отметил он.

«Мы должны четко понимать, что провокации будут, они продолжаются. Заборы, которые понастроили со стороны Прибалтики и Польши, а там действительно построены трех-четырехметровые заборы с калитками, через которые не могут пройти мигранты. Они там гибнут, их тела подбрасывают, их самих избитых, искалеченных подбрасывают на белорусскую территорию. Все это фиксируется нашими пограничниками, Следственным комитетом, это все накапливается, и мы понимаем, что это тоже может быть одно из направлений провокаций. Также продолжаются попытки нарушить воздушное пространство беспилотными средствами, и мы пока что держимся, понимая, что любая провокация направлена, прежде всего, на то, чтобы вывести нас на какие-то спонтанные первые шаги», – считает Лопацкий.