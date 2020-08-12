«Белоруссия копает себе могилу» – российский экономист

12.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, демонстративно отвернувшись от России, по исходу разворачивающихся событий, лишил будущего и себя, и свою страну.

Об этом заявил российский экономист Михаил Делягин в интервью, опубликованном в его видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень жалко, мы получим «железный занавес», антироссийскую Белоруссию, как получили антироссийскую Украину, прекращение экспорта всея и всего в Европу, включая газ и нефть. Может, конечно, начнём наконец их вырабатывать на благо России и народа России, а не на благо наших врагов в Европе, но пока до этого далеко», – отметил Делягин.

«До этой войны дело довёл Лукашенко, он проводит кампанию на белорусизацию, то есть он очень долгое время осуществляет политику Януковича, он держит у себя вторым человеком в государстве прозападного Макея. В этом он, конечно, виноват, но эта вина не означает, что события идут хорошо. И эти события не означают, что Белоруссия сейчас не копает себе могилу. То, как сейчас вымирает Украина – демократически-либеральная Белоруссия будет завидовать этому темпу вымирания», – добавил эксперт.

По его словам, Лукашенко ещё какое-то время может продержаться, но начав демонстрировать враждебность к России, он сам лишил будущего себя и свою страну.

«Эти выходные будут критическим моментом, потому что за эти две ночи эскалация налицо. Более того, на предприятиях началась забастовка, их число будет расти. Если Лукашенко удерживает ситуацию на этих выходных – дальше протест потихонечку выдыхается.

Я потрясён непрофессионализмом работы, потому что организаторы протеста не были захвачены в первый же день после ночных протестов. И это признак деградации не каких-то там отдельных спецслужб, а белорусского государства в целом», – утверждает Делягин.

«Выходные покажут, посадят Лукашенко на кол или выдадут в Гаагу сейчас или он бежит в Ростов, или он ситуацию переломит и продлит агонию на некоторое время. Но поскольку он взял упор жёстко антироссийский, то в России, надеюсь, никто ему помогать не будет. Таких мазохистов, по-моему, даже у нас нет.

С обеих сторон началась личная война – по тому, как ведёт себя ОМОН и МВД, это видно. Но это уже вопрос не о России, а о Латинской Америке. Борьба государственного переворота с антигосударственным», – заключил эксперт.

При этом, как сообщал ПолитНавигатор», российский президент Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой, даже не дожидаясь официальных результатов выборов.

А вот скандально известный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, наоборот, порадовался протестам белорусских майданщиков, заявив: «Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое нет диктатуре. Да здравствует свободная Белоруссия!»