Белоруссия может разместить и стратегические ядерные ракеты, но Лукашенко требовал тактические

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) будет размещено в Белоруссии «по требованию» Минска.

Об этом сегодня журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия ни к чему не стремится. Поймите меня и услышьте: не в России дело. Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал – верни мне пока это оружие, мне его достаточно», – сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия готова разместить и стратегическое ядерное оружие.

«Если воевать и, не дай бог, применять это оружие, зачем мне стратегическое, те же «Тополя»? Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент… Это сложное сооружение, площадка, где стоит «Тополь» привязанный. Кнопку нажал – ракета полетела, куда надо.

Но это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого оружия. Но это было мое требование. Это не Россия мне навязывала. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза такая есть? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу и показать: ребята, вон там нацеленные куда надо игрушки», – отметил президент.