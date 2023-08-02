Белоруссия может взяться за производство БПЛА «Герань-2»

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Белоруссия может начать производить иранские беспилотники «Шахед». Об этом якобы шла речь во время вчерашнего визита министра обороны Белоруссии Виктора Хренина в Иран, как сообщает американский «Институт изучения войны» (ISW).

В Иране министр встретился с генералом Мохаммадом Реза Аштиани, который отвечает за продажу военной техники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мае иранские инженеры, по данным белорусских оппозиционных СМИ, посетили Гомельский радиозавод, их сопровождали представители российского ФСБ и белорусского КГБ.

Белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью «Альфа Радио» подтвердил интерес Белоруссии к иранским вооружениям. В частности, к «умным» боеприпасам, БПЛА и стрелковому оружию.

«Все это представляет серьезнейший интерес для отечественных силовых структур. Поэтому визит министра обороны Хренина в Иран логичен. Продолжается интеграция Москва-Пекин-Тегеран-Минск. Военное сотрудничество одна из составляющих общего сотрудничества Белоруссии и Ирана, которое интенсифицировалось в прошлом году. Наше военное ведомство проявляет высокую степень заинтересованности к взаимодействию с иранскими партнерами. Конкретные параметры достигнутых соглашений: обмен военно-разведывательной информацией, проведение совместных учений, военно-техническое сотрудничество, закупка определенных продукций иранского ВПК для нужд вооруженных сил Белоруссии. Например, беспилотники великолепно себя зарекомендовали в условиях украинского конфликта. Я совершенно точно знаю, что наши профильные специалисты внимательно отслеживают ведение современной войны в Украине», – сказал Шпаковский.