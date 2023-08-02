Белоруссия может взяться за производство БПЛА «Герань-2»

Елена Острякова .  
02.08.2023 16:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Белоруссия может начать производить иранские беспилотники «Шахед». Об этом якобы шла речь во время вчерашнего визита министра обороны Белоруссии Виктора Хренина в Иран, как сообщает американский «Институт изучения войны» (ISW).

В Иране министр встретился с генералом Мохаммадом Реза Аштиани, который отвечает за продажу военной техники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия может начать производить иранские беспилотники «Шахед». Об этом якобы шла речь во время...

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В мае иранские инженеры, по данным белорусских оппозиционных СМИ, посетили Гомельский радиозавод, их сопровождали представители российского ФСБ и белорусского КГБ.

Белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью «Альфа Радио» подтвердил интерес Белоруссии к иранским вооружениям. В частности, к «умным» боеприпасам, БПЛА и стрелковому оружию.

«Все это представляет серьезнейший интерес для отечественных силовых структур. Поэтому визит министра обороны Хренина в Иран логичен. Продолжается интеграция Москва-Пекин-Тегеран-Минск. Военное сотрудничество одна из составляющих общего сотрудничества Белоруссии и Ирана, которое интенсифицировалось в прошлом году. Наше военное ведомство проявляет высокую степень заинтересованности к взаимодействию с иранскими партнерами.

Конкретные параметры достигнутых соглашений: обмен военно-разведывательной информацией, проведение совместных учений, военно-техническое сотрудничество, закупка определенных продукций иранского ВПК для нужд вооруженных сил Белоруссии. Например, беспилотники великолепно себя зарекомендовали в условиях украинского конфликта. Я совершенно точно знаю, что наши профильные специалисты внимательно отслеживают ведение современной войны в Украине», – сказал Шпаковский.

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