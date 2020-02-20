Белоруссия неизвестно где перехватила нефти на пару дней
Два танкера доставят 85 тысяч тонн нефти в литовский порт Клайпеда. Оттуда нефть по железной дороге будет направлена в белорусской границе.
Об этом сообщает Delfi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Откуда придет нефть, неизвестно.
Белорусская нефтяная компания» (БНК) информировала Литовские железные дороги, что танкеры ожидаются 3−4 марта и 13−15 марта.
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Этой партии хватает на три дня загрузки одного из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
По оценкам экспертов с учетом транспортировки норвежская нефть обошлась на 130 долларов дороже российской за каждую тонну.
Напомним, что проблемы с поставками нефти в Белоруссию возникли после того, как Александр Лукашенко отказался подписывать дорожные карты по интеграции двух государств, предусматривавшие введение наднациональных органной, общей налоговой системы, конвертационного центра и даже общей валюты.
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