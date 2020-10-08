08.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Россия, Транспорт, Украина
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Белоруссия пока не готова возобновить сообщение с Крымом – политолог


Инициатива крымских властей по организации прямого автобусного и авиасообщения Крыма и Белоруссии может найти отклик в Белоруссии лишь после стабилизации ситуации в стране и начала более тесной интеграции с Россией. Украина в любом случае выступит против такой инициативы.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Украина выступает против всех инициатив, касающихся Крыма, поэтому она, безусловно, будет против установления транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией. Украина выступает даже против таких инициатив, которые направлены на облегчение жизни населения Крыма. Но я не думаю, что Белоруссия сейчас готова принять такое предложение крымских властей. У них там сейчас хватает своих внутренних проблем.

Наверное, если ситуация стабилизируется, Лукашенко удастся сбить протестную волну и начнется рутинная политическая жизнь без сильных потрясений а также если Лукашенко действительно пойдет на более тесное сближение с Россией, то тема транспортного сообщения Белоруссии и Крыма может получить развитие на уровне каких-нибудь хозяйствующих субъектов. Но до этого еще очень далеко. Думаю, это маловероятно как минимум в ближайшие полгода», – сказал Рудяков.

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