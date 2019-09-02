Белоруссия выдала России майданщика, напавшего на полицейского в Москве

02.09.2019, Москва, Елена Острякова

Участник нелегальных акций оппозиции Никита Чирцов был арестован сегодня ночью в Москве после того, как его выслали из Белоруссии.

Об этом сообщает сайт «ОВД-Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора»..

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Чирцова доставили в ОВД Пресненского района и предъявили обвинение в нападении на полицейского

30 августа Чирцова выслали из Беларуси с 10-летним запретом на въезд, поскольку он находился в базе российского МВД. Месяцем ранее Лефортовский районный суд оштрафовал Чирцова на 12 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения акции.

«Белорусские милиционеры сами не знали, они кому-то звонили. Они приняли деньги, у меня забрали кредитную карту, я назвал пинкод, я сидел в машине, и сотрудники купили билет на самолет. Я сдаваться не собираюсь, потому что ничего не совершал», – сказал Чирцов в интервью «Медиазоне».