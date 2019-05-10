Белоруссию начали обрабатывать более опасно, чем Украину

10.05.2019, Москва, Елена Острякова

В Белоруссии идёт внедрение исторических мифов, которые в перспективе более опасны, нежели украинские. Об этом заявил военный историк Михаил Поликарпов, выступление которого опубликовал канал военкора Юрия Котенка.

«Белоруссия создает свою белорусоцентричную историю. Там свои мифы, когда героев не хватает, их выдумывают. Эти мифы опаснее, чем украинские. Украинцы, согласно своей мифологии, постоянно воюют с москалями и с ляхами. Белорусская мифология говорит, что страна раз в век переживала геноцид, который устраивали москали, а с поляками всегда жила мирно и дружно», – говорит Поликарпов.

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Он проанализировал белорусские школьные учебники и обратил внимание на то, что в те периоды, когда Белоруссия находилась в составе Руси, России и СССР, описываются только те события, которые происходили на территории страны (это касается и Великой Отечественной войны). Если же речь идет о пребывании в составе Великого княжества Литовского, то описывается история всего государства.

Невеселые тенденции усмотрел историк и в современном информационном пространстве Белоруссии.

«В СМИ господствует точка зрения националистов. Согласно статистике, 85% школьников выбирают обучение на русском, процент выбирающих белорусский язык снижается, но при этом все вывески на белорусском.

При этом белорусский язык не воспринимается так серьезно, как украинская мова. Это язык фрондирующей интеллигенции, сельских жителей Минской области и официальных документов», – сказал Поликарпов.

Он полагает, что пока попытки разрушить пророссийскую идентичность белорусов не удается.

«Есть цифры по Донбассу (официальные и неофициальные). Они сходятся в пропорциях: 30% уехало воевать на стороне Киева, 70% – на стороне республик. Поэтому я не считаю, что все потеряно. Но значимых программ от минкульта я не вижу. Например, включения белорусских школ в нашу систему олимпиад», – сказал Поликарпов.