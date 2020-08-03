Белорусская экономика будет уничтожена

03.08.2020, Москва, Елена Острякова

Даже если США не стоят за провокацией с арестом 33 россиян под Минском, они воспользуются этим инцидентом в своих целях.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы, даже если они в этом не участвовали, они появятся, уже появились. На то она есть третья сторона, чтобы использовать внутриполитические ошибки, интриги, ошибки, глупости в своих целях. Поэтому даже если это была глупая аппаратная интрига, американцы будут ею заниматься и, несомненно, извлекут максимальные дивиденды», – считает эксперт.

По его мнению, Запад использует «невероятное охлаждение» между Москвой и Минском, которое неминуемо последует, если инцидент с задержанием россиян не разрешится.

«Больше всего в Белоруссии наших конкурентов раздражают не Лукашенко и его экономическая модель, а военно-политический союз с Россией. Это им надо уничтожить», – сказал Михеев.

По его мнению, в случае разрушения отношений с Россией Белоруссию ждет полный коллапс.

«Ей нечего продать Западу кроме своего положения как военно-политического противника России. Белорусская экономика рухнет, она полностью исчезнет. У Белоруссии нет ничего такого, чтобы она могла предложить по конкурентным условиям Западу. Несколько машиностроительных предприятий будут куплены конкурентами, там будет проведена реструкторизация, большую часть людей вышвырнут за забор. Основная часть экономики будет обанкрочена.

В этой ситуации вся нынешняя политическая элита будет уничтожена. Это вопрос только времени. Будет реализована та же модель, что и в других странах Восточной Европы. Очень небольшая западноориентированной элиты получит свои бонусы, хорошо устроится, начнет ездить в Брюссель и Вашингтон выпивать там на фуршетах, а основная часть населения будет под предлогом новых реформ нищать и направится в Европу в качестве гастарбайтеров, где им придется конкурировать с уже находящимися там украинцами, демпингуя по ценам», – резюмировал политолог.