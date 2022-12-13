Белорусская община Крыма удовлетворена темпами избавления Лукашенко от многовекторности

Риторика Республики Беларусь в отношении Крыма поменялась после событий 2020 года, когда с позиции многовекторности во внешней политике – страна перешла на сотрудничество с Россией. Если в политическом плане официальное признание Крыма еще не сделано, то, как минимум, основные экономические вопросы, вопросы культурного и гуманитарного сотрудничества вышли в практическую плоскость.

Об этом в эфире «Радио «Крым» сообщил председатель региональной национально-культурной автономии «Беларусы Крыма» Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С политической стороны, по-прежнему ждём Александра Григорьевича Лукашенко. Будут ли они вместе с Владимиром Владимировичем принимать парад победы в Севастополе, либо же в Мариуполе участвовать в трибунале над нацистами, я не знаю, как это должно выглядеть, – отметил Чегринец. – Мне белорусские коллеги и друзья из крупных чиновников называли три даты, в которые Лукашенко должен был приехать, но ни в одну он не приехал. Из чего я сделал вывод, что не надо доверять никаким источникам: если президент Белоруссии захочет приехать, он приедет. И об этом же говорит его окружение, что если он решил, он приедет хоть завтра. Но его решение, естественно, должно быть согласовано с Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, надо эту тему опустить и оставить на решение двух президентов».

Параллельно, по словам главы организации белорусов Крыма, со стороны Белоруссии пошли конкретные шаги к сотрудничеству в экономической и культурной сферах.

«Мы видим, что с учётом всей белорусской взвешенности, они начали работать немного иначе в экономическом плане, потому что с учётом санкций для них закрылись европейские рынки. Для Белоруссии это страшнее, чем для нас: европейский рынок – это порядка 30% экономики, украинский – еще 15%. У них нет углеводородов, у них своё производство различных очень интересных для Крыма товаров, которые теперь ищут, куда переориентировать. У нас была недавно делегация из Белоруссии по экономике, привезли список белорусских предприятий государственной формы собственности на 5 листов, которые хотят заходить в Крым и ищут партнёров», – подчеркнул Чегринец.

До 2014 года товарооборот между двумя регионами составлял около 113 миллионов долларов, в настоящее время – около 9 миллионов.

«Эта проблема возникла из-за того, что в 2014 году сразу же все белорусские бренды ушли, боясь санкций, – отметил председатель национально-культурной автономии. – И если российские бренды сейчас приходят в Крым, то белорусской продукцией в Крыму торгуют, в основном, перекупщики, это не прямые поставки. А теперь предприятия готовы заходить напрямую. Даже банальные какие-то выездные ярмарки белорусских товаров здесь ещё ни разу не проводились. Откуда везут эту продукцию – неизвестно. Но в Белоруссии есть госструктуры, которые этим занимаются. Их здесь не было, и к нам готовы привезти ярмарки белорусских товаров с гарантией соответствия ГОСТам, стандартам качества, и так далее».

Главной проблемой в сотрудничестве остается транспортная логистика. Несмотря на заверения, поезда до Минска так и не пошли. Авиасообщение с Крымом пока закрыто, но даже на перспективу рейсы в Белоруссию не обсуждаются.

В апреле посол России в Беларуси Борис Грызлов на выставке «Отдых 2022» высказал пожелание соединить Минск и Крым железнодорожным сообщением. С этой целью он предложил продлить маршрут состава «Симферополь – Смоленск».

Спустя две недели председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Белоруссии Филипп Гулый анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Крымом и Минском с 26 мая. Однако на эту дату компания-перевозчик «Гранд-Сервис. Экспресс» назначила запуск маршрута «Симферополь – Смоленск» с беспересадочными вагонами до Белгорода.