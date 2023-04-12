Белорусские либералы получают черную метку

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10 апреля Минский городской суд назначил крупные штрафы трем известным в белорусской политтусовке персонажам. Хотя суть дела и касается местной прозападной оппозиции, никто из оштрафованных непосредственного отношения к ней не имеет.

Напротив, все трое давно и прочно вошли в истеблишмент, однако имели неосторожность уже в далеко не либеральном 2021 году поручиться за журналисток опального TUT.BY Елену Толкачеву и Ольгу Лойко. Те же, естественно, будучи освобождены из СИЗО под поручительство, тут же подались в бега

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В итоге депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий, политолог Евгений Прейгерман и глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец получили штраф по максимальной ставке в 185 тысяч белорусских рублей. По текущему курсу это более 6000 долларов.

Не знаю, как насчет бизнесмена Швеца, но для того же Воронецкого, получающего депутатскую зарплату, это довольно ощутимая сумма. Впрочем, денежными потерями для этой тройки проблемы вряд ли ограничатся.

В современной Белоруссии штраф за политику – это черная метка. Не уверен, что продолжением истории будет уголовное преследование, но сложности с работой и бизнесом белорусские власти им вполне могут организовать.

По крайней мере, в отношении Воронецкого я уверен, что этот его депутатский срок – последний.

Итак, кто эти трое? Валерий Воронецкий – карьерный дипломат, проработавший на дипломатической работе с 1995 по 2016 год, пока не был избран депутатом. Придерживался примерно той же прозападной линии, что и экс-министр Макей, а после смерти того считался одним из потенциальных преемников. Своих либеральных и националистических взглядов особо не скрывал.

В 2018 году накануне празднования националистами 100-летия провозглашения независимости Белорусской народной республики дал положительную оценку этому событию, морально поддержав готовящих масштабный шабаш змагаров. В 2019 выступил за создание университетов с белорусским языком обучения. После событий 2020 года Воронецкий прошел по краю.

Сначала 22 августа он призвал расследовать факты насилия со стороны силовиков, а затем, встречаясь со своими избирателями в Минском городском ДК, и вовсе заявил, что «солидарен с тем, что люди возмущены» и подчеркнул, что они «имеют право свое негодование показать государству».

Позже, когда беспорядки уже были подавлены и прозападных националистов начали отовсюду выдавливать, депутат высказался против запрета бело-красно-белого флага.

Второй проштрафившийся, Евгений Прейгерман, государственных должностей никогда не занимал, но тоже был близок к МИДу, являясь креатурой Макея и заметной фигурой в созданном им прозападном экспертном пуле. Поначалу Прейгерман все-таки позаигрывал с оппозицией и был замечен в избирательном штабе ультралиберального кандидата в президенты Ярослава Романчука, однако вскоре порвал с оппозицией.

Высокообразованный международник, получивший, помимо Белорусского госуниверситета, образование в Швеции и Великобритании, нашел для себя лучший социальный лифт. Он зарегистрировал общественное объединение «Либеральный клуб», которое периодически проводило конференции и выдавало на-гора политологические доклады и исследования.

Верхом карьеры Прейгермана стал «Минский диалог», который в 2018-19 годах дважды с размахом и участием вип-персон проводил в Минске масштабные форумы, широко освещавшиеся государственными СМИ. Среди партнеров «Минского диалога» – знакомые все лица – USAID, Rand Corporation, Фонд им. Аденауэра, американское посольство и так адлее.

С 2020 года масштабных форумов уже не проводят, однако и «Минский диалог» и «Либеральный клуб» продолжают функционировать, несмотря на очевидную связь с западными институтами влияния.

Сам Прейгерман в своих высказываниях стал более осторожным, однако периодически публикуется в оппозиционных медиа.

Наименее публичен третий штрафник. Александр Швец успел поработать в Минфине в конце девяностых – начале нулевых. Вершиной государственной карьеры стала должность первого замминистра предпринимательства и инвестиций в 2000-2001 году. Потом был уход в бизнес, где он долгое время руководил белорусским представительством компании Xerox, возглавлял Белорусскую научно-промышленную ассоциацию и Республиканский союз промышленников и предпринимателей. Политики сторонился.

Единственный раз его фамилия всплывала в связи с какой-либо оппозиционной деятельностью в 2020 году. На волне беспорядков и неопределенности в послевыборной Белоруссии. Тогда издание The Insider опубликовало несколько документов из переписки начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами генерала Службы внешней разведки РФ Владимира Чернова, которые касаются Белоруссии.

Якобы тогда велась работа по созданию пророссийской, однако оппозиционной по отношению к Лукашенко политической партии с рабочим названием «Право народа». Швец, который назывался в публикации одним из основателем новой партии, от этого, впрочем, открестился и впоследствии никак себя в этом отношении не проявлял.

Источник информации тоже ненадежен и вся история больше похожа на антироссийский фейк. Впрочем, и на старуху бывает проруха и на поручительстве за оппозиционную журналистку Швец прокололся.

Как видим, по крайней мере двое из троих уже имеют немало прегрешений перед белорусской властью. До 2020 года подобное было еще позволительно, но по меркам 2023 года уже совершенно недопустимо для рядового гражданина. До поры высокий социальный статус защищал, однако сейчас, похоже, добрались и до них.

Поручительство за змагарок – только повод. Система решила ударить мягко, по кошельку. Но расслабляться ни этим троим, ни другим системным либералам не стоит. Предупреждение сделано – неприкосновенных теперь нет.