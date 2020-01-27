Белорусские русофобы объединились перед выборами

27.01.2020, Минск, Артем Агафонов

24 января в белорусской политике произошло событие, которое в девяностых стало бы поворотным и эпохальным, в нулевых – сенсацией, да и в десятых наделало бы немало шума. Сейчас же оно было воспринято как-то без огонька и быстро затерялось на фоне углеводородных споров и очередной порции откровений Лукашенко.

В Белоруссии оппозиция объединилась и решила выдвинуть общего кандидата на президентских выборах. Объединилась, конечно, прозападная и не вся, но довольно значительная (чуть не сказал приличная, но – нет) ее часть.

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В выдвижении единого кандидата будут участвовать шесть оппозиционных структур – Партия БНФ (Белорусский народный фронт), Объединенная гражданская партия, движение «За Свободу!», Белорусская христианская демократия, «Зеленые» и одна из социал-демократических партий.

Пытаясь разобраться, что из себя представляют эти партии и движения в идеологическом плане, можно запутаться. Вроде бы, БНФ – мейнстримные националисты, ОГП – либералы, «За Свободу!» называют себя просто правыми, а идеология остальных понятна из названия, сейчас это уже просто разнородная масса националистов-русофобов.

Либералы активно выступают за ограничение гражданских прав, а лидер социал-демократов больше любит бороться с пророссийской «шестой колонной» и писать жалобы на книжный магазин, продающий глобусы с российским Крымом, чем демонстрировать свойственный нормальным соцдемам интернационализм. «Христианские демократы» – никакие не демократы, а клерикалы баптистско-католическо-униатско-автокефального толка, еще большие русофобы, чем все остальные, способные раздуть скандал даже из таблички на вокзальном туалете, если она на русском языке.

Из общей массы выделяются лишь «Зеленые». У них хоть иногда бывает весело. Только эта партия могла по-приколу выдвинуть на президентских выборах безработного алкоголика Юрия Шульгана, который давал интервью, распивая водку из пластикового стаканчика.

Впрочем, из всех эта партия самая серьезная и вызывающая уважение – за экологию она действительно борется.

Все пять сроков правления Лукашенко тема объединения оппозиции и выдвижения единого кандидата на президентских выборах поднималась с завидной регулярностью, но этому всегда мешали амбиции оппозиционных политиков, стремление контролировать финансовые потоки, выделяемые на борьбу с режимом западными фондами. Наверное, потому и объединились, что деньги в этот раз дадут только на одного.

Ближе всего к объединению оппозиционеры были в 2006 году, когда они провели, хоть и не без скандалов, довольно масштабный Конгресс демократических сил и выдвинули бывшего гродненского вице-губернатора Александра Милинкевича. Но и тогда конкуренцию ему на выборах в оппозиционном лагере составил Александр Козулин, незадолго до того ушедший с поста ректора БГУ.

С тех пор масштаб личностей, идущих от оппозиции в президенты, упал на порядок. Сейчас в качестве основных кандидатов рассматриваются два кандидата. Первый – Юрий Губаревич, имеющий диплом инженера -электрика Минского политеха и степень магистра государственного управления, полученную заочно во Львове. Недолгое время в середине нулевых работал на разных должностях в малоизвестных коммерческих структурах, в остальном – профессиональный змагар. Представляет движение «За свободу!».

Второй – Павел Северинец. Этот вообще официально работал лишь журналистом по молодости и на лесозаготовках, отбывая наказание за массовые беспорядки. Первое уголовное дело получил в 1998 году за срыв концерта, посвященного объединению России и Белоруссии, с тех пор привлекался неоднократно. Постоянный участник националистических акций, кумир радикалов. Представляет христианских демократов.

Есть и другие претенденты но эти, повторяюсь, считаются основными. Да и сама процедура определения. В 2006 году она была известна задолго, делегатов на Конгресс демократических сил избирали на собраниях в регионах. Сам конгресс два дня заседал в одном из крупнейших ДК Минска. В этот раз, хоть выборы пройдут не позже августа, все пока держится в тайне. Скорее всего, единого кандидата выберут кулуарно, узким кругом. Если, конечно, вообще выберут, а не переругаются, как обычно.