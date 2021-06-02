Белорусские самостийники исчерпали возможность паразитировать на наследии СССР

02.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Белоруссия исчерпала свои ресурсы по продаже советского вооружения в страны Африки, из-за чего опустилась в рейтингах в третий десяток стран-экспортеров в этой отрасли.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил местный оппозиционный политик Александр Скурчаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас после Советского Союза этого добра осталось просто огромнейшее количество. И мы экспортировали вот эти все танки Т-72, Су-24, вся эта техника, которая в Африке летает. Я думаю, там каждый 3-4 экземпляр был из Белоруссии поставлен. И мы действительно много экспортировали», – заявил Скурчаев.

Ему возразил член «Белорусского народного фронта» Илья Добротвор, который считает, что Белоруссия была лишь посредником продажи российского оружия: «На самом деле, Россия поставляла через Беларусь оружие в страны под санкциями».

«Ничего подобного, абсолютно ничего подобного… Россиянам для того, чтобы поставить в центральную Африку, например, какой-нибудь самолет, Белоруссия как коридор вообще не нужна, абсолютно… Беларусь, действительно, мы могли десятилетиями все это продавать, все это советское добро, которое у нас осталось. Потому что мы были самой мощной в ядерном смысле державой, у нас чего тут только не осталось от Советского Союза, и мы это десятилетиями продавали. Знаешь, в чем проблема? Закончилось. Вот момент такой, что это все закончилось, а все эти истории и сказки, что якобы Россия через нас тут это, – этого не существует. Поэтому в итоге оказалось, что больше мы ничего не продаем, у нас нет экспорта, и мы из пятерки (экспортеров вооружения) вывалились в третий десяток, потому что больше нечего продавать, – резюмировал Скурчаев.